Instituição de apoio ao paciente com câncer de mama celebra 20 anos na semana do Dia Nacional do Voluntariado

20 de agosto de 2021.

São Paulo 20/8/2021 – O Inspire 2.1 é um evento que vem marcar essa nova fase de desenvolvimento da entidade com criatividade, segundo Clarisia Ramos, presidente da UNACCAM.

Comemorado em 28 de agosto, o Dia Nacional do Voluntariado mostra a importância do trabalho dos voluntários nas organizações do Terceiro Setor

A UNACCAM – União de Combate e Apoio ao Câncer de Mama nasceu em 2001, pela força e amor de Ermantina Ramos, uma paciente oncológica que faleceu da doença m 2016. Neste mês de agosto, a entidade completa 20 anos na capacitação, formação e treinamento de voluntárias como agentes facilitadores do diagnóstico precoce do câncer de mama e apoio a pacientes oncológicas e suas famílias.

Foram centenas de voluntárias formadas ao longo dos anos de cursos ministrados com apoio de médicos, sociedades especializadas, como a Sociedade Brasileira de Mastologia, e organizações públicas como a ALESP- Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

História

Ermantina Ramos desenvolveu o Projeto UNACCAM com Lourdinha Borges, ambas pacientes de câncer de mama. Sua grande motivação foi a morte precoce da mãe de câncer quando tinha 6 anos. Em 2001, a Associação iniciou suas atividades no Hospital das Clínicas, contando com a parceria do ilustre Dr. José Aristodemo Pinotti, diretor do Instituto da Mulher do HC.

Após a morte de Ermantina, sua filha Clarisia Ramos decidiu dar continuidade ao trabalho social iniciado por sua mãe. Desde então, foram realizados inúmeros cursos de capacitação, palestras e congressos em saúde mamária em empresas, hospitais, comunidades e Igrejas. Fechou parcerias com organizações da sociedade civil, instituições privadas e profissionais, inclusive a ALESP, onde realizou centenas de cursos para as voluntárias.

Evento online gratuito INSPIRE 2.1

Segundo Clarisia Ramos, presidente da UNACCAM, a entidade se reinventou na pandemia ministrando cursos e eventos online. Nos dias 28 e 29 de agosto, como parte das comemorações de 20 anos, a entidade promove o INSPIRE 2.1, um evento online gratuito, com atividades práticas, apresentações de cases e discussões sobre a valorização do voluntário, cujo mote é a inspiração para realizar ações inovadoras e transformar vidas. “O Inspire 2.1 é um evento que vem marcar essa nova fase de desenvolvimento da entidade com criatividade. Nossa ideia é oferecer um evento divertido com conteúdo prático para que as voluntárias possam se inspirar, trazendo novas iniciativas visando a atender suas pacientes, como “Yoga do riso”, por exemplo.

Para marcar os 20 anos da UNACCAM, será lançado o Prêmio Ermantina Ramos, que irá premiar voluntárias, instituições e pessoas nas categorias Inspiração, Transformação e Realização.

Serviço

!link Inscrições gratuitas para o evento INSPIRE 2.1

https://www.unaccam.org.br/inspire-2-1

Website: http://www.unaccam.com.br/