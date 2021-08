BIA, considerada a Assistente Virtual do ano de 2020, será tema de palestra no Super Bots Experience 2021

23 de agosto de 2021.

Chatbot criado pela InBot para o Grupo Cosan foi o escolhido no concurso anual das melhores práticas mundiais e ciência do serviço e, nesta edição, será tema de palestra.

O mais importante fórum brasileiro sobre chatbots e inteligência artificial vai acontecer entre os dias 24 e 27 de agosto. Em sua 7ª edição, o Super Bots Experience é uma oportunidade de conectar players do segmento, promovendo discussões que envolvem estratégias, negócios, questões técnicas e sociais e, claro, muitos exemplos de sucesso desenvolvidos pelo mercado nacional.

Em 2020, a solução vencedora da premiação que acontece anualmente foi a Bia, assistente virtual desenvolvida para o Grupo Cosan pela startup InBot. Durante o evento que ocorrerá nos próximos dias, o chatbot é tema de palestra que será transmitida no dia 26/08, às 16h e apresentada por André França, Gestor de Service Desk da Raízen e Adriano Pereira, Head Comercial da InBot.

Bia foi considerada a assistente virtual de 2020, após superar fortes concorrentes

A cerimônia de premiação da 8ª edição do Troféu HDI Brasil aconteceu em 23/10, durante o HDI 3D Experience 2020, tradicional evento de tecnologia que inovou com exposição e palestras, todas virtuais, a partir de uma plataforma única no mundo e usada pela primeira vez no Brasil.

Cada congressista pôde construir seu avatar, escolher roupas e características físicas, e navegar pelo centro de convenções em 3D, conversando em tempo real com qualquer participante, por voz e chat, individual ou em grupo.

A BIA, chatbot criado pela InBot para atender os usuários no Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da Raízen já havia superado dezenas de competidores na fase inicial, ao ficar entre as três finalistas na sua categoria. No julgamento final, superando a Proxxi (Watson IBM) e a Mega (Sênior), foi escolhida pelo júri formado por membros da própria indústria, a melhor Assistente Virtual de Suporte de 2020.

Funcionalidade

“Nos sentimos orgulhosos pelo reconhecimento da premiação e muito agradecidos à InBot e toda equipe do CSC da Raízen, que contribuíram nos últimos anos para o desenvolvimento da nossa BIA”, sintetizou Leonardo Archangelo, gerente do CSC, ao receber o resultado do concurso.

A BIA fala sobre cerca de 17 mil assuntos de diversas áreas (TI, finanças, RH, etc.) e executa mais de 70 serviços os quais o desbloqueio de usuários da rede e SAP, agendamento de audioconferências, instalação de impressoras, localização de contatos, liberação de acesso ao Wi-Fi para visitantes, alteração de ramais de contato do e-mail e consulta a links de mais de 200 sites e sistemas internos.

Capacidade

Criada com Processamento de Linguagem Natural, BIA atende milhares de pedidos diários, entrega respostas diretas e claras, tira dúvidas, abre solicitações e executa processos automatizados com um diálogo coerente e humanizado.

Trata-se de um chatbot com alta capacidade de reconhecimento e interpretação da linguagem escrita e da voz, eficiente em manter contextos lógicos e apropriados durante uma conversa. Além disso, aprende e evolui rapidamente com o histórico de uso. A interação com a plataforma é simples e acessível a qualquer pessoa.

​​​​​​​Personalidade

Assim como a BIA tem personalidade única, qualquer empresa pode criar a sua Assistente Virtual própria para as mais diferentes aplicações, dependendo somente do conteúdo ensinado à personagem.

Sem necessidade de intervenção humana ou oferecendo essa opção também chatbot interage com naturalidade e personalidade com qualquer cliente, podendo estar presente em múltiplas plataformas simultaneamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com considerável redução de custos.

