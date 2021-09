Estímulo 2020 lança programa de consultoria para apoiar micro e pequenos empreendedores

Compartilhe Facebook

1 de setembro de 2021.

São Paulo 1/9/2021 – Queremos desenvolver líderes mais preparados para os desafios diários de se manterem e crescerem em seus respectivos mercados

Serão selecionadas 250 empresas que receberão consultoria para planejamento, marketing, vendas, inovação, gestão financeira e renegociação de contrato.

Apoio e conhecimento para micro e pequenos empreendedores obterem melhores resultados. Essa é a proposta do Estímulo 2020, que criou um programa para apoiar, de forma gratuita, empreendedores que buscam melhorar o seu negócio, contribuindo para o crescimento econômico e a geração de empregos.

“Este é mais um degrau da evolução do Estímulo, que em um ano de atuação já deu apoio financeiro para mais de 1.700 empreendedores. Queremos desenvolver líderes mais preparados para os desafios diários de se manterem e crescerem em seus respectivos mercados”, afirma Fábio Lesbaupin, CEO do Estímulo 2020.

O momento atual mostra que um dos grandes desafios do Brasil será a geração de empregos. Os pequenos empreendedores são responsáveis por 60% dos empregos em âmbito nacional.

“O projeto surge como fruto de uma percepção deflagrada na crise, da necessidade do micro e do pequeno empreendedor ter apoio de qualidade para o dia a dia, com democratização do conhecimento e apoio financeiro diferenciado, ressalta Lucas Montoro Groke, CEO da FinanSOS.

O empreendedor não está sozinho na crise, poderá contar com uma rede de apoio, seja com recurso financeiro do Estímulo, com consultoria da FinanSOS, apoio técnico do Sebrae e um apoio da ActionCOACH.

No projeto os empreendedores recebem dicas financeiras e jurídicas, focando especialmente em duas necessidades comuns no setor: planejamento e negociação. As técnicas para planejar e controlar as finanças promovem melhorias de resultados nos negócios, assim como a capacidade de negociar, seja descontos nas compras, no prazo de pagamento, para recebimento antecipado dos clientes, renegociação com bancos ou credores.

As consultorias serão dadas pelos parceiros citados, serão voltadas para planejamento, marketing, vendas, inovação, gestão financeira e renegociação de contrato, entre outros assuntos que fazem parte do dia a dia dos empreendedores.

Serão selecionados 250 micros e pequenos empreendedores que se cadastrarem no Estímulo 2020 e as consultorias terão duração de 1 a 3 meses.

Website: https://www.estimulo2020.org/