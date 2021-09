Movimentando quase R$ 6 bilhões ao ano e destacando-se na lista de essenciais na pandemia, o setor de lavanderias é aposta para quem quer empreender

Compartilhe Facebook

1 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 1/9/2021 – O Brasil segue sendo visto com bons olhos pelo mercado de lavanderias internacional. Prova disso é o investimento – financeiro e de capacitação em pessoas

Um mercado em crescente expansão, o setor de lavanderia – privada e comercial – é uma das opções para quem busca a retomada da economia no cenário pandêmico e a prova disso é o investimento de uma das maiores empresas norteamericanas do setor apostando no Brasil.

Sempre se falou que o setor gastronômico era um dos mais seguros para investimentos, uma vez que se alimentar faz parte das atividades vitais ao ser humano. No entanto, com a pandemia de 2020 o segmento se mostrou frágil com o fechamento de restaurantes, especialmente aqueles que não conseguiram instituir um modelo de delivery. Se antes a aposta no setor de alimentação era certa para investidores, hoje tornou-se um mercado delicado e que pede cautela. Na contramão da crise gastronômica, o setor de lavanderias, que desde 2018 tem dados de crescimento altíssimos, tornou-se ainda mais promissor em 2021 – segmento de serviços essenciais na pandemia.

O otimismo é tanto que as gigantes internacionais não só estão de olho, como também estão investindo no mercado brasileiro que cresce ano a ano. Uma dessas empresas e líder do segmento de lavanderias, é a Alliance Laundry Systems (fabricante americana). E muito mais do que apresentar novas linhas de produtos, a empresa quer ajudar a fomentar o empreendedorismo, não só incentivando, mas capacitando pequenos empresários que querem fazer parte dos R$ 6 bilhões que circulam no setor.

“A Alliance não vende apenas uma máquina para o cliente; ela quer que essa máquina seja o início de um empreendimento de sucesso e não mede esforços para potencializar os resultados de seus clientes. O suporte e atendimento no pós-venda fazem da Alliance uma aposta segura para quem deseja investir nesse mercado”, diz Anselmo Santana, Gerente Comercial da marca no Brasil.

Com três opções de planos padronizados e um plano especial sob medida, a Alliance facilita e flexibiliza investimentos ao cliente, com parcelas de pagamentos em até 60 vezes – mediante aprovação prévia de crédito – o que ajuda o empreendedor a diluir seu investimento e viabilizar a abertura ou expansão de sua lavanderia. “Muitas pessoas desejam empreender mas deixam seu desejo de lado ao encontrar como principal empecilho, o alto investimento e longo tempo de retorno. Quando a empresa elaborou os planos para investidores, a primeira solução encontrada foi tornar um investimento possível de ser feito sem grandes riscos”, explica Paulo Fantucci (Supervisor Comercial, Alliance Laundry Brasil).

O sonho do empreendedorismo tem um preço mas, ao contrário do que muitos dizem, o aporte inicial não precisa ser alto. Aliás, o mais recomendado por diversos especialistas é que em momentos como o atual, que a precaução seja redobrada e que ninguém dê um passo maior do que pode. Saber disso não significa, necessariamente, abrir mão do sonho de empreender: o Plano Smart (inicial), por exemplo, contempla 1 lavadora + 1 secadora + 1 calandra, com capacidade produtiva de até 70kg/dia por um valor especial, e há também a possibilidade de compra ou locação dos equipamentos. “Baixo risco, baixo investimento e um mercado que só cresce. A Alliance quer entregar a todos a possibilidade de empreender, crescer nos negócios e poder realizar seus sonhos”, finaliza Paulo.

Para quem tem dúvidas se o mercado de lavanderia é seguro: assim como pessoas precisam se alimentar, precisam também de roupas limpas. Os números crescentes do mercado comprovam.

Website: http://www.alliancelaundry.com.br