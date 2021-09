Setembro Verde promove direitos e inclusão das pessoas com deficiência

Compartilhe Facebook

3 de setembro de 2021.

Campinas, SP 3/9/2021 – “Precisamos a cada dia promover a inclusão das pessoas com deficiência em nossa Campinas”, afirmou Dário Saadi

Prefeitura de Campinas criou hotsite e cartilha, entre outras iniciativas

Uma cerimônia no saguão do Paço Municipal de Campinas no dia 2 de setembro deu início oficialmente às celebrações do Setembro Verde, mês dedicado à inclusão social de pessoas com deficiência. O evento contou com a presença do prefeito Dário Saadi secretários municipais e representantes da sociedade civil.

“Precisamos a cada dia promover a inclusão das pessoas com deficiência em nossa Campinas e a Administração Municipal está empenhada para, junto com a sociedade civil, promover ações para tornar Campinas uma cidade mais inclusiva e solidária”, afirmou Dário Saadi.

“Aprendemos muito quando fazemos da diferença aquilo que nos completa. A diversidade enriquece o povo que a cultiva, e Campinas é um exemplo disso. Ninguém é uma ilha ou se basta. Juntos podemos mais, e isso nos ensina a caminhar com firmeza rumo a um mundo mais justo”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas.

A Prefeitura criou um hotsite para discutir o tema, produziu uma cartilha e iluminou os prédios públicos de verde para marcar a ocasião. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas também fará, no dia 9 de setembro, às 10h, uma audiência pública para a apresentação do estágio atual do Plano Municipal de Rotas Acessíveis, além de lives que vão acontecer durante o mês. A Campanha do Setembro Verde foi instituída pela Lei Municipal 15.177/2016.

Segundo dados oficiais do Censo 2010 do IBGE, Campinas, então com uma população de pouco menos de 1,1 milhão de habitantes, tinha 305 mil pessoas com deficiência (parcial ou integral) mental, auditiva, motora ou visual, o que representava 28% da população.

Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos oferece seis serviços às pessoas com deficiência: a plataforma Emprega Bem; o Cartão Bem Acessível; o Programa de Acessibilidade Inclusiva; o Guia Digital Caminhos da Inclusão; o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD) e a Central de Interpretação de Libras (CIL).

A plataforma Emprega Bem tem por objetivo aproximar empresas que buscam contratar profissionais com deficiência por meio da oferta de vagas. O Cartão Bem Acessível facilita o acesso a serviços públicos municipais. O Programa de Acessibilidade Inclusiva (PAI) é oferecido pela Emdec e tem como objetivo desenvolver e articular as ações que ampliem e qualifiquem a mobilidade, a circulação e a segurança das pessoas com deficiência. O Guia Digital Caminhos da Inclusão reúne os serviços georreferenciados mais próximos do cidadão no município. O CRPD é um serviço que tem por objetivo reunir, organizar e disponibilizar informações e serviços de interesse das pessoas com deficiência, seus familiares, profissionais e serviços da área, estudantes das mais diversas áreas do conhecimento, órgãos públicos e população em geral. O CIL tem uma Equipe composta por Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais (TILS) que proporcionam a acessibilidade comunicacional entre a pessoa surda e os serviços públicos. Os atendimentos podem ser presenciais no CRPD; In loco, acompanhando a pessoa surda no serviço público, ou Remoto, usando videochamada pelo WhatsApp da CIL pelo número (19) 99119-5316.

Além desses serviços, a Prefeitura apoia o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no município. Trata-se de uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Desenvolvimento Econômico, que visa promover o desenvolvimento profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

