Marketing 5.0 é destaque das Trilhas Temáticas do Latam Retail Show 2021

* Por: - 3 de setembro de 2021.

São Paulo- SP 3/9/2021 –

Promovido pela Gouvêa Ecosystem, evento 100% digital reúne líderes varejistas da América Latina e do mundo para discutir as novas tendências do consumo e varejo pós-pandemia

Neste ano, Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan lançaram o livro: “Marketing 5.0 – Tecnologia para a Humanidade”. O conceito nasce da evolução da disciplina, que se adaptou a mudanças realizadas pelas inovações tecnológicas e fatores que transformaram a realidade da sociedade nos últimos tempos, como a pandemia da Covid-19.

Neste novo contexto, inteligência humana e artificial se unem para enriquecer a experiência do usuário, minimizando pontos negativos e impulsionando transformações importantes no mercado e na sociedade. Segundo os autores, se uma empresa deseja obter resultados nos próximos anos, ela deve ser capaz de ser biônica, ou seja, combinar a força humana apoiada por tecnologia.

Para entender como o Marketing 5.0 se insere nessa nova realidade, o Latam Retail Show 2021, que ocorre entre os dias 14 e 16 de setembro, dedica umas de suas trilhas temáticas totalmente ao conceito. Dentre importantes aspectos, versa principalmente sobre o papel relevante que a tecnologia desempenha nos processos de personalização e customização de produtos e serviços, de acordo com os perfis do cliente. Dessa forma, surgem novos modelos de negócios onde o consumo é centrado no indivíduo e não mais em segmentos.

Marketing 5.0

O Marketing 5.0 é a segunda trilha temática a ser apresentada no Latam Retail Show 2021 e os principais destaques são:

Shoppings 5.0: Tecnologia e Sensibilidade

Apresentado por Luiz Alberto Marinho (Sócio-diretor da Gouvêa Malls), Tonico Novaes (CEO da Campus Party), Rodrigo K. Peres (Co-Head do MIND da Multiplan) e Leonardo Cid Ferreira (Chief Strategy & Technology Officer do brMalls).

Entendendo o New Retail na Prática: Qual o novo papel da indústria e varejo em um mundo digitalizado?

Marcelo Tripoli (Fundador e CEO da Zmes), Vitor Bertoncini (Diretor de Marketing da RD-Raia Drogasil) e Andrea Fodor (Diretora Comercial da AWS) promovem uma reflexão sobre a relevância da indústria no mundo digital.

MKT 5.0 em Food Service: equilíbrio perfeito entre tecnologia e humanização

Cristina Souza (CEO da Gouvêa Foodservice), Fernando Domingues (Fundador da InovaLab), Luis Dente (Diretor de Vendas da Unilever Food Solutions), Viviane Athar (Fuels and C-Store Retail GTM- Interactive Lead for Latam da Accenture) e Christina Carvalho Pinto (Sócia e Estrategista de Branding da Hollun Consultoria) discutem os principais fatores da estabilidade entre tecnologia x humanização no segmento de alimentos.

IA, IoT e RA no Varejo

Pyr Marcondes (Senior Partner da Pipeline Capital Tech), Regiane Romano (Diretora da Facens e VIP-Systems), Rafael Ignacio Sánchez (COO do Blue Star Group) e Marina Dias (Diretora de Operações Imobiliárias e Marketing do Carrefour Property) apresentam as tecnologias emergentes no setor.

Inovação Digital via Desacoplamento

Leandro Guiso (Sócio da Decoupling.co e Professor da FGV), Josiane Schunck (PhD student, Consultora e Professora), Ana Carolina Parra (Head de Growth da RD-Raia Drogasil), Andres Mutschler (CEO da Westwing) e Murillo Boccia (Diretor E-commerce da Natura) apontam as principais novidades neste tipo de operação.

Startups fazem o varejo agitar: como plataformas, varejo rápido local, novos modelos de negócios para chefs e AR / VR agitam o varejo tradicional

Frank Quix (Managing Director da Q&A Insights Consultancy e Chairman of The Board do Ebeltoft Group), Adriana Hoppenbrouwer (Co-Founder do The Fabricant), Itai Gross (Founder & CEO da Naduvi) e Jeroen van den Brink (Founder da Cheflix) apresentam a visão e comportamento no mercado das startups varejistas na Europa.

Branding do futuro: o que são empresas evoluídas

Paulo Al Assal (Founder and CEO da Evolv Soul Strategy), Luiz Alberto Marinho (Sócio-diretor da Gouvêa Malls), João Pacifico (CEO do Grupo Gaia), Fabiana Fragiacomo (Head of Marketing do Instituto Ayrton Senna) e Ronaldo Pereira (CEO do Grupo Ri Happy) refletem sobre os novos aspectos de posicionamentos das marcas no pós-pandemia.

A nova moda do digital: o Live Commerce

Apresentado por Erick Custódio (CEO da Agência Somma), Célio Martinez (CEO da Mercado&Consumo), Marcio Machado (Founder and CEO do StreamShop), Elio França e Silva (VP, Diretor Executivo e Gestor de Varejo das Lojas Riachuelo) e Andrea Rios (Fundadora e CEO da Orcas).

Além do Marketing 5.0, compõem as Trilhas Temáticas do Latam Retail Show 2021: Estratégia 5.0, Experiência 5.0 by Twilio e Cultura 5.0 by AWS.

Sobre o Latam Retail Show

O Latam Retail Show se destaca como o evento mais importante no segmento de varejo e consumo B2B da América Latina. A expectativa, em 2021, é reunir líderes de diversos segmentos para compartilhar com o público suas experiências e debater as transformações que as novas tecnologias geram nos negócios, além das novas tendências do consumo no pós-pandemia.

Ao todo serão mais de 80 horas de conteúdo e cerca de 200 especialistas convidados do Brasil e do mundo. Entre eles, Ana Luiza Mclaren (Cofundadora do Enjoei), Ana Szasz (Head de E-commerce do Rappi), Paula Andrade (Vice-Presidente de Varejo da Natura & Co América Latina), Paulo Camargo (CEO do McDonald’s) e Paulo Correa Jr. (CEO da C&A Brasil).

Nascido em 2015, o Latam Retail Show se tornou, neste período, o completo e relevante evento de varejo e consumo da América Latina. Foram mais de 850 horas de conteúdo, 1.000 palestrantes e 50 mil visitantes nos últimos anos.

Mais informações no site

Organizador – Gouvêa Ecosystem

A Gouvêa Ecosystem é composta por 17 empresas dedicadas a apoiar e promover a evolução dos negócios em 4 verticais: Consultoria, Serviços, Solução e Relacionamento. Membro do Ebeltoft Group – consórcio global com 18 empresas de consultoria especializadas em varejo e consumo em 22 países – e da BEA – Business Ecosystem Alliance.

Patrocinadores

Platinum- Twilio e AWS;

Gold- Enel X e ACI Worldwide; e

Silver- TOTVS, Embratel, Offerwise, Mastercard, Absen, TransUnion e Brinks.

Apoio

IDV e IFB.

Media Partners

Globo, Mercado&Consumo, Kallas, Eletromidia e Diário do Comércio.

Mais informações para a imprensa

Fábio Rego Barros (Assessor de Imprensa)

(21) 99968-2771

fabio.barros@gsmd.com.br

Website: http://www.gouveaecosystem.com