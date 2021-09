Festival Artes do Mundo transporta visitantes a uma volta ao mundo sem sair do shopping

São Paulo – SP 14/9/2021 – Viajei pelo mundo sem sair do shopping

Feira que promove e valoriza a diversidade cultural do Brasil e de outros 12 países leva cultura aos visitantes dos shoppings de SP.

O Festival Artes do Mundo convida os visitantes de vários shoppings a uma volta ao mundo sem sair do shopping. Essa é a proposta de uma das mais importantes feiras de São Paulo, que valoriza e promove a diversidade cultural, com entrada gratuita ao público de todas as idades.

Na feira, os visitantes podem conhecer um pouco da cultura do Brasil e de outros seis países por meio de diversos produtos exóticos importados e peças feitas à mão por nativos, carregadas de tradição e arte. Entre os mais de 3 mil itens disponíveis para venda estão taças turcas com acabamento em ouro 24 quilates, lustres, tapetes confeccionados à mão, perfumes à base de óleo, artigos para decoração, sandálias, bolsas, e artigos em geral.

Abaixo alguns destaques de cada estande:

Turquia

Lustres e porcelanas em mosaico ou pintados à mão, peças com ouro 24 quilates para o chai (tradicional chá indiano) e taças com a figura da Medusa. Vasos banhados a ouro, jogo de cama de seda e outros produtos, como tapetes e o olho turco (proteção contra mau olhado) em murano, perfumes à base de óleo e frascos produzidos por meio da técnica de vidro soprado.

Índia

incensos, pashminas, almofadas, perfumes e pratas. Roupas femininas e masculinas feitas à mão e bolsas típicas.

Paquistão

Sandálias bordadas à mão, Bindis, gargantilhas, pulseiras, brincos, tornozeleiras e o Kajal, lápis de olho feito exclusivamente no Paquistão com ervas naturais. A simbologia da prosperidade, do amor e da mudança estão nas diferentes formas da Pedra Onix. Suportes de madeira torcida sem emenda também são encontrados no estande.

Polinésia Francesa

Cristais, anéis, colares, brincos, pulseiras, conchas e itens decorativos.

Grécia

Olho Grego, amuleto de proteção, em diversas aplicações.

