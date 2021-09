Empresa de Santo Cristo com atuação nacional completa 20 anos e tem foco voltado às mulheres.

Compartilhe Facebook

15 de setembro de 2021.

Santo Cristo, RS. 15/9/2021

VIACERTA BANKING comemorou seus 20 anos, com mais de 5 mil pontos de vendas, 15 lojas próprias, quase 500 colaboradores, investimento em inteligência artificial, automação e tecnologia de última geração. O aniversário marca também o lançamento do aplicativo VIACERTA BANKING, com facilidades e conveniências como crédito pessoal, conta digital e um plano de expansão com o foco na mulher.

Os 20 anos são as duas décadas que sucedem uma experiência de mais de 50 anos de varejo quando foi pioneira com o primeiro cartão de crédito private label para uma loja de varejo que hoje atua nacionalmente, fundada pelos mesmos acionistas controladores da VIACERTA BANKING. Novamente, numa atitude pioneira, faz história no segmento se posicionando como “banking com alma de varejo e foco na mulher”. De acordo com o Diretor Ademir Diel, atualmente, as mulheres respondem por 60% dos 5 milhões de clientes, que compõem uma carteira de R$ 500 milhões. A ideia é ampliar para 80% e até 90% até 2025, disse à coluna o diretor comercial.

A partir da abertura de mercado promovida pelo Banco Central, surgiram novas oportunidades, entre elas a possibilidade de fazer banking. A expressão em inglês “banking” que a VIACERTA adotou na marca, significa ser uma financeira que pode oferecer alguns serviços de banco, como conta digital e outras facilidades.

A “alma de varejo” vem da grande experiência com as classes CD e têm sido o motor de inovação da empresa, que desde o ano passado, vem direcionando cada vez mais o foco nas mulheres trabalhadoras que lideram famílias no Brasil, oferecendo mais acesso, mais oportunidades para empreender e gerar renda e, com isso, colocando o propósito no centro da estratégia. Um caminho que alia forte expansão do negócio com impacto social.

Nessa área, criou durante a pandemia, seu projeto social “Plantando o Bem” que atendeu milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social e colaborou com pequenos produtores rurais. E com seu mais recente projeto de trainees Jovem Aprendiz em tecnologia. Tudo isso alinhado com o propósito da VIACERTA de fazer diferença na vida de quem mais precisa de igualdade.

Para comemorar os seus 20 anos a empresa organizou uma live para seus colaboradores, acionistas e conselho administrativo, onde aconteceu o lançamento do aplicativo VIACERTA BANKING, o qual colocou a empresa em um patamar nacional de serviços financeiros. À noite, a programação contou com atrações musicais, talk show com os diretores, sorteio de brindes, conversas sobre as prospecções futuras e ainda, os colaboradores foram convidados a fazer doações para o Hospital de Caridade de Santo Cristo via o App recém-lançado, assim fortalecendo os laços e colaborando com a comunidade e saúde local.

Website: https://viacertabanking.com.br/