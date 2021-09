Empresas de TI apoiam projeto social que capacita novos talentos

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 17 de setembro de 2021.

São paulo 17/9/2021 – Como costumo dizer, a concorrência divide e a parceria soma. Nesse caso estamos somando em prol do próximo” afirma Márcio Galbe.

Dezessete empresas se uniram para contribuir com o projeto social Escola da Nuvem, que desenvolve novos profissionais de TI, oferecendo oportunidades e melhoria de vida para jovens em vulnerabilidade



O Brasil enfrenta atualmente a escassez de profissionais da área de TI e isso se intensificará nos próximos anos. De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação (Brasscom) cerca de 420 mil talentos serão necessários até 2024.

Outro fator que é preciso analisar é a transformação digital que já é realidade nos mais diferentes setores e a pandemia do novo coronavírus que acelerou esse processo. Esses fatores tornaram os profissionais de tecnologia da informação ainda mais essenciais neste cenário.

É possível identificar dois principais motivos para a escassez de mão de obra e a necessidade de mais profissionais qualificados, que são:

Evasão do mercado, por falta de compatibilidade com a área;

Falta de profissionais qualificados para atuarem nos postos de trabalho que têm demandado mais especialistas.

O mercado de TI não é apenas inovador, tecnologicamente falando, ele também é um vetor de transformação social e a partir disso que 17 empresas de tecnologia da informação se uniram para apoiar o projeto social Escola da Nuvem, que capacita novos profissionais para ingressar no segmento, contribuindo para a redução do desemprego e garantindo renda e oportunidades importantes para quem está em situação de vulnerabilidade social.

A necessidade de contribuir para que mais pessoas entrem para o mercado de trabalho de forma qualificada e instruída fez com que projetos desta importância ganhassem mais força e apoiadores.

O projeto Escola da Nuvem

A Escola da Nuvem é uma associação que não possui fins lucrativos e foi criada, justamente, para auxiliar em iniciativas de capacitação de novos profissionais para a área de Tecnologia da Informação e, ao mesmo tempo, auxiliar na formação de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social.

No projeto, os participantes podem contar com cursos online gratuitos para capacitação em áreas que demandam maior conhecimento técnico, relacionadas com a computação em nuvem.

Assim, a ideia da Escola da Nuvem é, justamente, viabilizar o ingresso desses participantes no mercado de trabalho. Com isso, é possível garantir que eles terão melhores oportunidades e, consequentemente, melhores resultados para impulsionar o sucesso profissional.

A área de Cloud Computing (ou computação em nuvem) tem crescido cada vez mais, principalmente, porque hoje em dia é praticamente impossível pensar em um negócio que não necessite dessas soluções. E quem afirma isso é uma das maiores autoridades na área.

Segundo o Gartner, até 2020, seria tão raro encontrar empresas que não trabalham com computação em nuvem quanto aquelas que não trabalham com ambiente online. Desse modo, é possível entender a dimensão da importância dessa área e a abertura do mercado para os próximos anos.

Dessa forma, a Escola da Nuvem prepara os profissionais para seu primeiro emprego, inserindo-os em um cenário no qual há uma forte demanda por pessoas que possam atuar na área. Assim, a absorção no mercado é facilitada.

Como participar do projeto Escola da Nuvem

É bem simples: para participar como aluno, basta se inscrever no site da Escola da Nuvem. Acessando ao site é possível contribuir com o projeto, em forma de doação.

Contudo, há algumas informações importantes que se deve saber sobre o projeto Escola da Nuvem:

Não é preciso ter qualquer tipo de experiência prévia na área;

Tanto as plataformas como os cursos são gratuitos. Afinal, o objetivo é facilitar o conhecimento para quem está em situação de vulnerabilidade.

Os principais cursos oferecidos na área de computação em nuvem são:

Arquiteto AWS;

Fundamentos AWS;

Train to Trainers.

Pessoas de todas as regiões do Brasil podem participar, já que se tratam de cursos EaD. A ideia é, justamente, expandir as potencialidades de ensino e trazer benefícios para todos os envolvidos.

Além do curso, os alunos poderão ter interações com os instrutores para tirar suas dúvidas sobre os temas e, assim, solucionar questões.

Há uma série de empresas de TI que auxiliam na iniciativa, justamente, para absorver esses recém-formados nos cursos e oferecer as primeiras oportunidades de trabalho.

Como as empresas de TI apoiam o projeto Escola da Nuvem

Como foi citado anteriormente, há uma série de empresas que auxiliam a Escola da Nuvem, apoiando o projeto, permitindo a sua viabilidade e potencializando as oportunidades para quem está saindo agora do curso.

Diversas empresas deste segmento aceitaram apoiar este projeto e a inovTI Cloud & Datacenter é uma delas, por isso, conversamos com o CEO & Founder da empresa, Márcio Galbe, para entender suas motivações para integrar essa iniciativa.

“Desde que eu conheci a iniciativa eu me encantei, achei um projeto lindo e muito inteligente. São várias empresas se unindo em parceria para ajudar o próximo. Como costumo dizer, a concorrência divide e a parceria soma. Nesse caso estamos somando em prol do próximo.”, afirma Márcio Galbe

Galbe acredita que a educação é a solução e conta que “formar profissionais é o melhor caminho para qualquer empresa. O mercado de TI possui uma escassez de mão de obra, então formar é a melhor solução”.

Ele lembra também que o suporte ao projeto também inclui o apoio financeiro para garantir que a iniciativa continue acontecendo. Afinal, a Escola na Nuvem tem, como princípio, ser uma organização sem fins lucrativos e, portanto, sustenta-se por meio da contribuição dos parceiros.

“Dessa forma, nos unimos a esse projeto incrível que permite aos novos profissionais uma nova perspectiva de vida. Empresas e sociedade saem ganhando, afinal o impacto social que é gerado auxilia quem mais precisa”, reafirma Galbe.

Website: http://www.inovti.com.br