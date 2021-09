As melhores áreas para atuar no direito

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de setembro de 2021.

Diversos profissionais estão sempre em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho, e isso não será diferente para os advogados. Há uma amplitude de possibilidades de atuação que proporciona diversas escolhas. Com isso, a procura é muito constante pelas melhores áreas do Direito, portanto é necessária uma grande atenção com o objetivo de sempre manter muito bem informado sobre as melhores áreas.

Algumas procuram por profissional que tenham algumas especializações, portanto, conhecê-las desde cedo vai permitir que possa fazer bons Cursos Online, e assim mostrar que você tem conhecimento sobre a área.

Neste artigo, você conhecerá algumas das melhores áreas do Direito, elas pagam muito bem e oferecem diversas oportunidades.

1. Trabalhista

Atualmente, não é novidade que a área de Direito Trabalhista oferece excelentes oportunidades para a carreira profissional do advogado. As diversas relações profissionais entre as empresas e colaboradores nem sempre irão acontecer de forma totalmente adequada, e por conta disso poderá existir alguns desacordos legais que são causados pelas ambas as partes.

E neste conteúdo que irá entrar o advogado especializado em Direito Trabalhista com a finalidade de fazer a conciliação fundamental.

Segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 2017 existiam mais de 2,5 milhões de ações em trâmite no Brasil. O dado impactante mostra com destaque a procura por profissionais nessa área, pois o advogado é imprescindível nesse assunto.

Os salários podem variar, mas, mesmo assim, se mostram muito interessantes. Em média, eles podem variar entre R$ 4.055,00 e R$ 14.004,34.

2. Tributária

A área de Direito Tributário tem características que são muito interessantes, nesta área consiste na possibilidade de atuação direta do advogado. Fazendo com que possamos definir como sendo uma das melhores áreas mais bem remuneradas do mercado.

Além das atividades comuns de advogado, o profissional poderá prestar consultoria, atendimento e planejamento para os seus clientes.

Os serviços são oferecidos a empresas e escritórios variados, todos os negócios precisam de transparência em suas devidas informações tributárias. O trabalho prévio também fará total diferença dentro da questão de gestão financeira das empresas. Esse contexto vai buscar tornar a área cada vez mais interessante, especialmente quando o assunto é sobre os salários.

3. Desportiva

Podemos definir que o esporte tem o seu próprio universo, podendo gerar grandes investimentos. Por conta disso, devemos reforçar a necessidade de adequação jurídica. Pensando sobre a devida preservação da credibilidade dos esportes, o Direito Desportivo será uma excelente área que irá apresentar sempre ótimas possibilidades de trabalho.

Com isso, os advogados qualificados e especializados com bons Cursos Online poderão obter bons salários dentro dos departamentos jurídicos ligados aos clubes de futebol.

Esse ramo de mercado oferece excelentes vencimentos, salários na casa dos R$ 6.507,54.

4. Empresarial

Definimos que o Direito Empresarial é sem dúvida uma das áreas do Direito que será a mais bem remunerada. Essa área é associada com a alta procura por profissionais qualificados.

Com a retomada de investimentos dentro do setor privado, isso se torna um fator que vai favorecer totalmente a melhora dos vencimentos e a procura pelos serviços.

O trabalho dessa área será voltado diretamente com as corporações de vários tipos. A atuação poderá ser pontual ou fixa, que será por meio de contratos comuns de CLT.

Sobre os salários, o piso salarial será cerca de R$ 6.188,99, fazendo com que a profissão seja bastante interessante para os advogados, considerando que será uma área com grande volume de oportunidades. Além disso, a remuneração poderá chegar até aos R$ 16.209,34.

5. Ambiental

A sustentabilidade se tornou uma das grandes pautas atuais. Portanto, a cobrança da responsabilidade das empresas com o meio ambiente tem ganhado grande importância.

O Direito Ambiental busca que as empresas tenham uma atuação correta, fazendo com que os respeitos das leis sejam seguidos. Esse campo abre diversas portas para os advogados. Algumas empresas não têm poupado esforços para montar uma excelente equipe que seja altamente qualificada. Diante da alta responsabilidade dentro do mercado, ter advogados especializados no setor ambiental será de grande importância para todas as empresas.

6. Compliance jurídico

O compliance jurídico é uma das áreas do Direito que vem recebendo grande crescimento há algum tempo, e essa exigência aumentou o número de oportunidades disponíveis.

Atualmente, o trabalho desse ramo é muito mais interno e preventivo. Fazendo com que as ideias sejam cada vez mais organizadas, e desenvolvendo assim as suas atividades sob fiscalização forte, evitando diversos problemas jurídicos futuros.

Hoje em dia, essa será uma das áreas do Direito mais bem remuneradas no Brasil. Fazendo com que os salários de consultores jurídicos cheguem na casa dos R$ 13.785,00. A média também é bastante positiva, ficando na casa dos R$ 5.287,13.

7. Direito do Estado

O Direito do Estado é o ramo jurídico que busca estudar as diferentes relações sociais, do ponto de vista das organizações políticas. Por conta disso, se trata de um ramo generalista, que vai reunir os conhecimentos de Direito Público, Teoria do Estado, Constitucional, Tributário e Administrativo.

E com isso, o profissional frequentemente cuidará dos diversos direitos e garantias que são fundamentais para os cidadãos sobre a relação com o Poder Público. Contribuindo assim para as empresas e as entidades que fornecem para Administração Pública.

Esse ramo tem os vencimentos na casa dos R$ 5.750,49 a R$ 14.421,52. Além disso, com o crescimento da carreira, a quantia salarial vai aumentar muito: um advogado sênior de uma grande empresa poderá ganhar até R$ 27.447,86.

