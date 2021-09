Assinaturas mensais em lojas pet: Quais os benefícios?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de setembro de 2021.

Parece que nos últimos anos a acessibilidade de bens de consumo aliados às várias facilidades de meios logísticos impulsionou o mercado em uma direção inesperada. De fato, o mercado encontrou em assinaturas mensais uma ótima forma de cativar clientes.

Hoje é muito fácil ir até uma loja virtual e comprar algum item que pareça ser novidade para seu pet. Mas sem dúvida nenhuma as assinaturas mensais em lojas pet permitem que você consiga ser surpreendido todos os meses.

Isto é uma ótima opção para quem deseja realmente ter um bom relacionamento com seu pet, além de apostar em cursos online de adestramento. Afinal de contas, saber como se comunicar com o animal também é importante.

Seja como for, hoje gostaria de trabalhar um pouco mais sobre o tema e falar sobre os principais benefícios de contratar alguma assinatura mensal de loja de pet.

Vamos conferir?

Quais os benefícios de assinaturas mensais em lojas pet?

Primeiramente gostaria de dizer que estas aqui são algumas das vantagens das assinaturas, sendo que não necessariamente elas são as únicas. Então, se conforme você fizer a sua encontrar mais, pode voltar aqui para dar a sua opinião, ok?

Dito isto, vamos à lista.

1 – Não cair na rotina

Um ponto muito interessante é que qualquer pet também entra em uma rotina, mas diferente de nós, eles não exprimem o tédio de uma maneira tão simples.

Normalmente eles vão tentar uma brincadeira diferente ou mesmo vão querer fazer algo em um horário em que você não está acostumado. E muitas vezes este pode ser o motivo pelo qual o seu gato acorda para correr e derrubar as coisas às 3 da manhã.

Quando seu pet gasta bem a energia e se mantém feliz, dificilmente ele vai tomar alguma atitude para te aborrecer. E por isso mesmo o melhor a se fazer é focar em algo sempre novo.

E com uma assinatura dessas você consegue trazer sempre um brinde diferente para ele brincar.

Afinal de contas, o objetivo é trazer algo que vá sair da rotina de sempre, garantindo mais ação no dia a dia dele.

Sem contar que não tem coisa melhor do que simplesmente esquecer que fez a assinatura e ser surpreendido com uma caixa de brindes na sua casa.

2 – Aprovação do animal

Esta é uma excelente oportunidade de fazer com que você teste diferentes coisas e veja o que seu pet aprova ou não. Saboreando diversos tipos de petiscos, brincando com coisas variadas e até mesmo vestindo alguma peça.

Você saberá aproximadamente o tipo de coisa que ele gosta ou não e então não precisará perder dinheiro investindo em itens que serão ignorados. Ao longo de alguns meses você terá conhecido bastante seu pet e terá certeza de que a amizade só se fortaleceu.

3 – Conhecer novos produtos

Um ponto que alguns não levam em consideração é a variedade de produtos que são enviados no total de toda a assinatura. Por mais que alguns não fiquem um período muito longo, é possível entender que você tem sim variedades muito interessantes.

E não raramente você recebe o sachê de alguma ração em pasta, ou mesmo um petisco ou quem sabe algum item de vestimenta. Seja como for, sempre tem algo novo e por um preço incrível.

Desta forma você consegue testar muitos produtos sem necessariamente ter que se preocupar em ficar rodando na internet ou em lojas físicas por novidades.

Muitas vezes uma pequena amostra que vier na caixa pode revelar um produto que você nunca ia conhecer. Mas que agora fará parte da sua rotina com a mais absoluta certeza.

4 – Diversão garantida

Muitas pessoas reclamam que seus pets não apreciam alguns itens ou brinquedos. E realmente, nem todos são 100% ativos e gostam de interagir com algo inanimado.

Os gatos são os mestres na arte de ignorar e pode ser bastante decepcionante comprar um brinquedo que ele não vai dar a mínima. Neste caso você acaba desistindo e nunca mais compra nada.

Tendo uma assinatura você pode ser surpreendido com algum item que ele finalmente goste, e aí vai ser realmente difícil desgrudar ele do pacote.

5 – Economia

Outro ponto interessante é que a maioria dos donos de pet não compram este tipo de assinatura por achar que são um desperdício de dinheiro. Mas a realidade é bem oposta.

Como muitas marcas vão querer produtos divulgados, você pode acabar recebendo um só dos itens que tenha custado mais do que a assinatura inteira!

Sem contar que você também vai ter produtos que serão comprados com descontos impossíveis, pois eles foram calculados em lotes de dezenas de milhares de unidades. A economia é realmente interessante e você não vai conseguir preços tão bons quanto estes.

Então no longo prazo o valor que você pagou em um ano pode ser menos de um terço do que você pagaria em todos os itens isoladamente. Claro que isso vai variar bastante do mês e até mesmo da empresa fornecedora dos brindes.

Considerações finais

Acredito que você já esteja bastante animado para fazer a sua primeira assinatura para seu pet. Mas é importante sempre pesquisar sobre as diferentes variedades que o mercado vai trazer para você.

Assim, você acaba não errando e pagando por alguma empresa que só entrega péssimas opções sem variedades. Fique atento para a avaliação das pessoas que já contrataram a assinatura, elas costumam trazer um feedback sincero.

Lembrando que não adianta nada pagar por uma assinatura que entrega pelo dobro do preço produtos que são facilmente encontrados em qualquer local. Por isso tenha em mente que você pode sim encontrar variedades interessantes, mas é necessário procurar pelos melhores serviços.

Fazer alguns cursos online sobre adestramento e cuidados de animais também é importante. E você pode acabar tendo excelentes resultados no longo prazo. Principalmente com um comportamento adequado que facilite a convivência de todos.

E no mais é isso, espero que estas informações tenham sido úteis. Mas se ainda ficou alguma dúvida, então é só chamar nos comentários que assim que puder eu ajudo, ok?

Até a nossa próxima dica!

