Mais de mil mulheres em tratamento oncológico no Outubro Rosa do De Bem com Você

1 de outubro de 2021.

Lives, oficinas de automaquiagem e minicursos fazem parte da programação do Outubro Rosa do Programa De Bem com Você – A Beleza contra o câncer, do Instituto ABIHPEC, que começa no dia 01 de outubro

O Programa De Bem Com Você – a Beleza contra o câncer, coordenado pelo Instituto ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) realizará, a partir de 01 de outubro, oficinas de automaquiagem e lives durante o Outubro Rosa, onde serão atendidas cerca de mil mulheres.

Com o início do isolamento social, as oficinas de automaquiagem se adaptaram ao formato online. No ano passado, o Programa atendeu mais de 3.800 mulheres. Desse total, 1.142 mulheres de forma presencial, 860 em oficinas online e 1.837 nas aulas gravadas. Foram realizadas 273 oficinas para mulheres em tratamento oncológico em todo o Brasil. Esse ano, de janeiro a setembro, o Programa já contou com a participação de 3.100 pessoas.

Entre janeiro a abril deste ano foram 1.387 atendimentos, entre videoaulas gravadas e oficinas online. No Outubro Rosa, a estimativa é que esse número chegue a 1.000 pacientes atendidas, com a colaboração de 75 voluntários. Todas elas receberão em casa o kit com diversos produtos de maquiagens e itens de higiene pessoal, doados pelas empresas parceiras do programa.

Além das oficinas, o Programa De Bem com Você – a Beleza contra o câncer apresentará 4 lives com temas relacionados ao câncer: Saúde e Beleza, com Josi, conhecida como Negra Vaidosa, maquiadora especialista em Estética da Pessoa Negra. Autossuperação X Autoestima, com a psico-oncologista Dra. Vera Bifulco e participação das pacientes convidadas Larissa Costa, Janaina Ferreira e Pamela Trin. Cuidados com a pele em casa, com a dermatologista Flávia Addor. Um mês para lembrar e o Ano Para Prevenir, com o médico Victor Hugo Valois.

Podcast

Aproveitando o mês de outubro rosa, o Instituto ABIHPEC lançará seu Podcast, com dicas e informações dos seus projetos, dentre eles o Programa De Bem com Você – a Beleza contra o câncer. As novidades poderão ser acompanhadas pelo Instagram @debemcomvoceoficial.

A importância das oficinas para a autoestima

O Programa De Bem com Você – a Beleza contra o câncer realizou uma pesquisa com mulheres (entre 18 e 65+) participantes das oficinas online, com cobertura nacional.

Os resultados da pesquisa destacaram importantes dados sobre o efeito das oficinas de automaquiagem na autoestima dessas pessoas.

Entre outros, vale ressaltar os seguintes indicadores: 63% das mulheres se sentem mais confiantes depois das oficinas e 82% revelaram que a maquiagem aumenta a autoestima, principalmente no momento do tratamento, onde muitas vezes a aparência fica comprometida.

O amparo proporcionado às pacientes também merece destaque: 84% das entrevistadas disseram que a interação com as outras pacientes em tratamento oncológico contribuiu muito como rede de apoio e motivação durante a oficina de automaquiagem. Ana Castello, que passou por uma cirurgia de mastectomia em 2020, participou de uma oficina online do DBCV e valida essas informações. “A oficina foi maravilhosa. A aula vai além do conteúdo de automaquiagem, o contato com outras mulheres que estavam passando ou tinham passado por um câncer foi muito especial para mim”, ressalta. Segundo Ana, as oficinas ajudam muito, porque além de aprender mais sobre maquiagem e melhorar a aparência, tem todo um sentimento de acolhimento e de carinho que é transformador.

Durante todo o mês de outubro, o De Bem com Você apresentará uma programação especial com diferentes atividades como oficinas de automaquiagem, lives e minicursos. A programação pode ser conferida no final do texto. Os interessados poderão fazer a inscrição com antecedência pelo https://institutoabihpec.org.br/de-bem-com-voce/oficinas-de-automaquiagem-online/ e as vagas são limitadas.

O Programa De Bem com Você tem como objetivo oferecer um atendimento humanizado às mulheres que estão em tratamento oncológico, proporcionando a elevação da autoestima e qualidade de vida durante e após o tratamento por meio de oficinas de automaquiagem. Criado em 2012, o Programa é uma iniciativa do Instituto ABIHPEC.

O Instituto ABIHPEC é uma associação civil, autônoma e sem fins lucrativos, que surgiu por iniciativa da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) para canalizar os projetos sociais por ela patrocinados.

Programação

Lives

05/10 às 20h00 – Live no Instagram @negravaidosa,

com Josi especialista em Estética da Pessoa Negra; Tema – Saúde e Beleza

14/10 às 20h00 – Live no Instagram @verabifulco

História de vida de pacientes em tratamento oncológico. Mediadora Dr. Vera Bifulco psico-oncologista. Participação das pacientes convidadas Larissa Costa, Janaina Ferreira e Pamela Trin; Tema – Autossuperação X Autoestima

19/10 às 20h00 – Live no Instagram @flaviaaddordermatologia

com a dermatologista Flávia Addor Tema – Cuidados com a pele em casa

26/10 às 20h00 – Live com Victor Hugo Valois, médico graduado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), atualmente no HC / FMUSP (Inrad – Instituto de Radiologia e Icesp – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo).” – Tema – Um mês para lembrar e o Ano Para Prevenir

Oficinas Especiais

02/10 às 20h00 – Oficina de Automaquiagem Outubro Rosa com Nina Bueno Instagram: @ninabuenomua

20/10 às 14h30 – Esfumado e Aplicação de Cílios com Fabiana Gomes Instagram: @fabi.gomes

27/10 às 15hs – Olhos de Arrasar com Cida Luciana – Maquiagem Hinode;

01 a 09/10 e de 19 a 23/10 – Oficinas de Automaquiagem Temáticas com Minicurso

• Automaquiagem com Esfumado Perfeito + Minicurso Yoga

• Os 12 passos da Automaquiagem + Minicurso Preparação Física

• Os 12 passos da Automaquiagem + Amarração de Lenço Flavia Flores

• Automaquiagem com Delineado Perfeito + Minicurso de Amarração de Lenço Flavia Flores

• Skin Care com 12 passos da Automaquiagem + Minicurso Yoga

12 a 16/10 e de 20 a 26/10 – Oficinas de Automaquiagem Temáticas com Minicurso

• Automaquiagem com Pele Iluminada + Minicurso Yoga

• Os 12 passos da Automaquiagem + Minicurso Preparação Física

• Os 12 passos da Automaquiagem + Amarração de Lenço Flavia Flores

• Automaquiagem com Batom Vermelho + Minicurso de Amarração de Lenço Flavia Flores

• Automaquiagem com Esfumado Colorido + Minicurso Yoga

Website: https://institutoabihpec.org.br/de-bem-com-voce/