ONG promove corrida digital para exames de pacientes do SUS

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 1/10/2021 – Muitas mulheres enfrentam dificuldades para conseguir realizar exames na rede pública. Por isso criamos esse projeto, para ajudar na detecção precoce da doença

UNACCAM realiza caminhada, corrida e ciclismo de forma digital para financiar mamografias e mamotomias para pacientes do SUS. Valor das inscrições será revertido para o “Projeto Mamografia para todas” e para a capacitação de voluntários que cuidam de pacientes com câncer de mama.

A União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama (UNACCAM) realiza entre os dias 10 e 31 de outubro, o 2º Desafio de caminhada, corrida e ciclismo digitais “Com elas e por elas” em prol do Outubro Rosa. A ação tem o objetivo de chamar a atenção para a conscientização da prevenção e diagnóstico precoce da doença e, por meio do valor da inscrição, arrecadar fundos para o projeto Mamografia para Todas, que visa agilizar a realização do exame em pacientes atendidas por Unidades Básicas de Saúde (UBS) em São Paulo.

As inscrições para a corrida acontecem até o dia 20 de outubro com taxa de inscrição de R$ 70,00. O valor dá direito a um kit com camiseta personalizada, número de peito, botom do laço rosa e medalha de participação. Cada participante poderá realizar seu circuito com o auxílio de qualquer aplicativo com GPS que registre percursos de corridas e caminhadas e também o tempo de realização da atividade. O desafio poderá ser concluído em local aberto ou em esteira elétrica.

As equipes de corredores terão entre seus membros pacientes, médicos e apoiadores, com o objetivo de superar 200 km por grupo. Para comprovação do percurso, o participante deverá submeter o resultado por meio do preenchimento das informações solicitadas no site da UNACCAM bit.ly/desafioCOMELASEPORELAS. além do envio (pelo próprio site) de foto ou “print” que comprove a distância referente à modalidade a qual estava inscrito, identificando o tempo em que concluiu.

“Muitas mulheres enfrentam dificuldades para conseguir realizar exames na rede pública. Nós acreditamos que o diagnóstico precoce pode ajudar a curar até 95% dos casos de câncer de mama e por isso criamos esse projeto, que doa exames de mamografia, ultrassom e outros que possam ajudar na detecção precoce da doença”, explica Clarisia Ramos, presidente da UNACCAM.

Além da corrida, a UNACCAM realizará uma série de lives e palestras digitais com conteúdos relacionados ao câncer de mama, como prevenção, tratamento, alimentação saudável e bem-estar do paciente em tratamento de câncer.

A UNACCAM fechou uma parceria com o FLEURY para atender as pacientes do Hospital São Paulo, para fazer a biopsia e 2 pacientes por semana, iniciando dia 1 de outubro. No entanto, para dar continuidade a esse projeto conta com as parcerias de Outubro Rosa e patrocínio para o ano de 2022.

A primeira live acontecerá no dia 01 de outubro, com a participação dos mastologistas Dr. Carlos Ruiz, presidente de Honra da UNACCAM, e Dr. Vilmar Marques, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. O evento contará, ainda, com depoimentos de mulheres e homens com câncer de mama e dados sobre a doença no Brasil.

Além disso, as palestras virtuais estarão disponíveis por meio de inscrição e discutirão temas como “Diagnóstico Precoce e Qualidade de Vida”, “Mitos e verdades sobre o câncer de mama” e “Estilo de vida e práticas integrativas”. A programação pode ser acessada no site.

A UNACCAM, fundada em 2001, foi pioneira na criação de iniciativas educacionais em saúde mamária para capacitar voluntários no atendimento correto a pacientes com câncer. Os cursos têm duração de quatro meses e são ministrados uma vez por semana na Assembleia Legislativa de São Paulo, gratuitamente. O trabalho tem como objetivo diminuir a taxa de mortalidade por câncer de mama, incentivando a conscientização, diagnóstico precoce e a realização de pesquisas em torno do assunto.

Desde a fundação da instituição, mais de mil voluntários de 27 ONGs, além de pessoas em busca de orientação e sem ligação com instituições, já foram capacitadas pela UNACCAM. A organização realiza, ainda, palestras e congressos em empresas, hospitais, comunidades, igrejas e outros espaços, levando conhecimento sobre prevenção e diagnóstico precoce.

Além do braço educacional, a UNACCAM iniciou, recentemente, uma frente de assistência com serviço de terapia direcionado a famílias de pacientes com câncer. A instituição também doa cerca de 2500 mamografias e 10 atendimentos dermatológicos por ano para pacientes oncológicos. Todos os serviços são gratuitos e disponibilizados mediante a inscrição/disponibilidade de vagas.

Serviço

bit.ly/desafioCOMELASEPORELAS

Website: http://www.unaccam.com.br/