Fundação Telefônica Vivo e AHPAS inauguram espaço socioeducativo

7 de outubro de 2021.

São Paulo, 07 de outubro de 2021 7/10/2021 –

Apoio da Fundação Telefônica Vivo permite que entidade, que há 21 anos proporciona acesso a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social para tratamento de câncer, inaugure espaço socioeducativo de convivência.



A AHPAS – Associação Helena Piccardi de Andrade Silva, entidade sem fins lucrativos que proporciona transporte e apoio socioemocional a crianças e adolescentes em tratamento de câncer, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, comemora seus 21 anos com a inauguração de um espaço para acolhimento emocional e apoio às crianças, jovens e famílias atendidas pela entidade.

A inauguração acontecerá em 08 de outubro de 2021, na sede da entidade, na zona sul de São Paulo, dia em que a Fundação Telefônica Vivo, que viabilizou a construção e montagem do espaço, realiza o Dia dos Voluntários Telefônica Vivo. A iniciativa faz parte do programa de voluntariado corporativo do Grupo Telefónica, que acontece em 30 países. Este ano, o programa está mobilizando colaboradores em 53 cidades no Brasil, que dedicam um dia de trabalho a um dos 62 projetos beneficiados, em atividades de capacitação, recreação, produção de conteúdo, interação e apoio.

Na AHPAS, além do aporte para viabilização do novo espaço, voluntários da Vivo ainda participarão de rodas de conversas com jovens, sobre Diversidade e Plano de Vida; contação de histórias e brincadeiras, farão workshop para estimular o empreendedorismo nas famílias, além de divulgação do Bazar Social e arrecadação para campanha de Dia das Crianças. Pelo segundo ano consecutivo, em função da pandemia, todas as atividades serão digitais a fim de manter a segurança de todos os envolvidos.

Segundo Celso Rodrigues, presidente da AHPAS, a inauguração do espaço só é possível graças ao apoio recebido pela Fundação Telefônica Vivo. “Temos um orgulho muito grande, pois, em 2020, ano que foi marcado pela pandemia da Covid-19, conseguimos manter nossas atividades. Nenhuma criança assistida por nós deixou de receber o tratamento para o câncer. Nosso calendário foi cumprido com rigor e, além disso, ainda aumentamos o número de crianças atendidas”. Celso Rodrigues destaca, também, que “isso só vem sendo possível por que entidades como a Fundação Telefônica Vivo nos apoiam para que possamos sempre fazer mais e melhor por essas crianças e famílias que tanto necessitam”.

Mesmo durante a pandemia da Covid-19, a AHPAS ampliou de 43 para 117 a quantidade de jovens atendidos. E não foram só esses jovens que foram diretamente beneficiados pela associação. Seus familiares receberam apoio para superar todas as ameaças desse período: desde a interrupção do tratamento, risco de desnutrição, abandono escolar até a dificuldade de aprendizagem.

Para que tudo isso fosse possível, a AHPAS também recebeu colaboração e suporte de outras empresas e pessoas que compartilham do seu propósito, como a apresentadora de televisão Eliana, que desde 2007, quando conheceu e se comoveu com a história da AHPAS em seu programa Heróis do Brasil, por meio da participação dos pais da pequena Helena Piccardi, que foi vítima do câncer aos 5 anos de idade, e inspirou a propagação dessa rede do bem.

Para Eliana, a AHPAS tem motivo de sobra para comemorar: “É tempo de renovação para essa entidade que tanto admiro e que sinto orgulho de amadrinhar há 14 anos. Agora como Instituto Heleninha e com o novo espaço educativo, o trabalho importantíssimo que realizam ganhará ainda mais força. Muito mais crianças, adolescentes e suas famílias poderão se beneficiar, sendo apoiadas na caminhada difícil que enfrentam diariamente. Como madrinha dessa instituição, sinto que minha função é a de uma mensageira, de levar a visão do Instituto Heleninha Brasil afora, para que cada vez mais pessoas possam conhecer a causa e mais crianças possam ser ajudadas”.

Nova Marca – Para comemorar sua maioridade, a AHPAS apresenta uma nova marca. Nasce o Instituto Heleninha, novo nome da entidade, que dará ainda mais clareza à missão da ONG. A nova marca é colorida e traduz a humanização e o fortalecimento dos laços de relacionamento que a associação quer promover.

“Aproveitamos essa oportunidade para apresentar a nova marca que, em breve, assinará toda a nossa comunicação – da nossa frota que transporta as crianças, site, mídias sociais e materiais”, comenta Celso Rodrigues. “A nova marca eternizará o nome da pequena Helena que inspirou a AHPAS – Associação Helena Piccardi de Andrade Silva. Além disso, visualmente, estaremos traduzindo carinho e acolhendo a todos que tornam nosso trabalho possível”, conclui Celso Rodrigues.

Para conhecer o trabalho desenvolvido pela AHPAS e saber como colaborar, basta acessar: www.ahpas.org.br

Mais informações: contato@ahpas.org.br

Website: http://www.ahpas.org.br