Hélio Laniado explica quanto custa uma consultoria financeira

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de outubro de 2021.

A consultoria financeira é uma solução para diversas empresas que buscam mais segurança na tomada de decisões. Ou seja, para ter escolhas mais assertivas e que garantam a saúde financeira do negócio.

Pois, através deste serviço os gestores recebem informações precisas sobre seu patrimônio, bem como, o fluxo de caixa, capital de giro e outras informações financeiras do seu cliente alvo.

Ou seja, a assessoria financeira é essencial em companhias que buscam um crescimento sustentável de seu negócio. Assim, de modo a promover um desenvolvimento e expansão no mercado, através de bases sólidas.

Por conta de todos os fatores listados acima conversamos com o renomado especialista em finanças e investimentos Hélio Laniado para entender todos os pontos importantes sobre este assunto. Continue lendo este artigo e entenda tudo sobre consultoria financeira.

Quanto custa uma consultoria financeira?

Uma consultoria financeira pode variar bastante dependendo do volume de trabalho a ser empregado.

Segundo Hélio Laniado é possível que seja feita uma cobrança de 1 a 2% de ativos gerenciados, para uma gestão contínua de portfólio. Os valores são dados médios pois, na prática, a cobrança varia de acordo com o serviço e o profissional.

O que faz uma assessoria financeira?

Para Hélio Laniado o principal objetivo de uma assessoria financeira é analisar de maneira imparcial a realidade atual do negócio.

De modo a identificar seus pontos fracos e fortes, assim como, onde existe a oportunidade de mudanças estruturais.

Isso faz com que a consultoria financeira abranja diversas frentes dentro de um negócio. Pois, sua atuação é ampla, mas sempre com o foco em promover a melhora de sua saúde financeira.

Bem como, tornar o crescimento do negócio sustentável. Desse modo, podemos destacar alguns de seus papéis, tais como:

Análise de viabilidade: ou seja, é a avaliação do possível retorno financeiro de investimentos a serem feitos. O que é feito tanto nas aplicações a se adotar, quanto em casos de expansão da empresa a fim de identificar se são atitudes viáveis ou não;

Gestão de recursos: é o serviço da consultoria financeira que aponta as melhores aplicações a se fazer. Além é claro, de controlar os resgates e aplicações da empresa de forma diária, para otimizar e maximizar seus ganhos;

Planos estratégicos: com base no diagnóstico da real saúde financeira do negócio. Assim, a consultoria financeira determina objetivos e estratégias para alcançar certos resultados. O objetivo é um melhorar as finanças do negócio;

Reestruturação: outra frente em que a consultoria financeira atua é a reestruturação com foco em melhorias. Em geral, com foco na redução da carga de trabalho e na otimização da rotina de trabalho em setores diversos;

Valuation: é uma avaliação que estima seu real valor, o quanto ela vale caso seja necessário realizar sua venda.

Qual a importância de uma assessoria financeira?

De acordo com Hélio Laniado, especialista em investimentos, uma consultoria financeira é importante para qualquer empresa que deseja ter sucesso. Afinal de contas, ela se trata de um planejamento que:

Indica diretrizes assertivas e seguras sobre administração das finanças;

Otimiza melhor os recursos através dos melhores investimentos;

Viabiliza e aumenta a rentabilidade do negócio.

Mas, existem ainda diversas outras vantagens que tornam um assessoria tão importante. Vamos conferir algumas delas?:

1. Focar nas áreas-chave da empresa

Com uma assessoria para cuidar de toda a parte financeira, gestores e empresários podem focar em outras partes da empresa. Ou seja, realizar suas atividades de base sem riscos.

Isso porque terá profissionais especializados para cuidar de aspectos importantes. Mas que não são a atividade-principal da empresa. Enquanto estes, irão cuidar dessas áreas de forma mais assertiva e com o tempo necessário para dedicar a elas.

2. Promove uma boa organização

Um dos principais papéis que a consultoria exerce é a de organizar as finanças de um negócio. Desse modo, é possível entender sua saúde financeira e melhor administrar o fluxo de caixa.

Bem como, criar prognósticos para os meses futuros e um plano de controle para seus recursos. Tanto as entradas quanto as saídas, com uma melhor estabilidade no longo prazo à vista.

A organização é imprescindível para uma empresa ter um crescimento sustentável. Pois, mantém custos e gastos em dia livre de complicações, e permite que investimentos para seu desenvolvimento sejam mais bem planejados e executados.

3. Otimização dos recursos financeiros

Uma das maiores vantagens da consultoria financeira é o custo-benefício que ela traz ao negócio. Muitos acreditam que o investimento nela pode sair caro, mas é o contrário.

Afinal de contas, você não vai precisar contratar funcionários fixos para cuidar do seu negócio. Basta ter consultores ao seu lado para acompanhar e guiar o crescimento do negócio.

Desse modo, você economiza nas contratações que possuem um alto custo. Ao mesmo tempo que vai possuir pessoas capacitadas capazes de ajudar você a encontrar mais pontos em que sua empresa pode economizar e/ou lucrar.

4. Redução de gastos e dívidas

Com todo um planejamento e organização em dia bem-feitos, é possível alcançar dois grandes resultados financeiros. O corte de gastos e a redução de possíveis dívidas que o negócio tenha.

Uma vez que a análise dos consultores permite a descoberta de despesas desnecessárias. Com a reavaliação destas, é possível gerar uma economia que pode ajudar no pagamento das dívidas.

Claro que nem todo valor que sobra no caixa vai ser usado nela. Muito menos o pagamento de débitos deve depender disso. Portanto, a assessoria promove ainda a criação de planos de pagamento.

Através dos quais é possível sair do vermelho sem depender apenas de cortes e sim, através de um fluxo de caixa organizado. Tal como, ao reduzir as multas e juros em atrasos de pagamento, por exemplo.

Conclusão

Podemos concluir então, como a consultoria financeira é importante para empresas. Seja ela de pequeno, médio ou grande porte.

Mas, existem ainda serviços de assessoria com foco pessoal e familiar. Apesar da atuação ser diferente em alguns pontos, seu foco é o mesmo. Promover uma melhor saúde e sustentabilidade financeira.

Gostou deste conteúdo? Deixe sua opinião ou dúvida nos comentários, e compartilhe-o com mais pessoas!