Entrega personalizada pode ser diferencial para negócios

22 de outubro de 2021.

22/10/2021 –

E-commerce deve movimentar 4,8 trilhões de dólares em 2021; empreendedores digitais podem investir em frete, prazo de entrega e embalagem para conquistar consumidor

O comércio eletrônico está em constante expansão. Segundo a eMarketer, empresa norte-americana de pesquisa de mercado, o e-commerce deve movimentar US$ 4,8 trilhões (cerca de R$ 26 trilhões) em todo o mundo até o fim de 2021. Em um cenário de alta competitividade, a entrega pode ser um diferencial para os vendedores digitais, que buscam criar fidelidade e manter um faturamento recorrente entre os consumidores em tempos de pandemia.

De acordo com informações do relatório anual realizado pelo E-commerce Radar, 82% dos consumidores brasileiros têm o hábito de escolher produtos em lojas virtuais, chegando a colocá-los no carrinho, mas desistindo do processo antes de concluir a compra.

Para lidar com estes entraves, os empreendedores digitais realizam pesquisas e utilizam diversas técnicas de marketing. Entre as soluções utilizadas, as empresas têm diversificado seus serviços de envio de produtos, indo além da simples entrega para oferecer diferenciais no processo de venda.

Frete

Os clientes se preocupam com o frete. Segundo relatório realizado pela Cuponomia, 90% dos consumidores digitais já abriram mão de alguma compra por causa do valor da entrega.

Os indicativos apontam que uma loja online pode fornecer a melhor experiência de compra, os melhores preços e excelente atendimento ao cliente, mas é o processo de envio que, em última análise, permite que os clientes comprem os produtos ou serviços.

Prazo de entrega

Um prazo de entrega realista permite que o cliente planeje seu dia em torno dela. Assim, fornecer um prazo e cumpri-lo pode garantir que os clientes fiquem satisfeitos com sua experiência de compra, voltem a comprar e recomendem a loja online.

Além disso, no e-commerce, reputação é tudo. Ao menos é o que indica um estudo do Instituto Nielsen, que revelou que 92% dos consumidores confiam totalmente na indicação de um amigo ou familiar, acima de qualquer outra forma de propaganda.

Embalagem

Para um negócio digital, uma embalagem bem-sucedida e bem planejada pode ter um grande impacto no sucesso do negócio. A embalagem certa pode minimizar o volume e o custo de devoluções e fomentar a fidelidade do cliente – o que pode levar uma marca para mais pessoas.

Segundo pesquisa realizada anualmente pela MWV (MeadWestvaco Corporation), empresa estadunidense de embalagens, 63% dos consumidores repetem a compra quando a embalagem se mostra funcional e 38% são influenciados pela aparência dela.

Não à toa, a experiência de unboxing, que consiste no ato de desembalar um produto novo, ganha destaque nas redes sociais e demonstra para os empreendedores que a embalagem do produto é uma parte inerente da marca – motivo pelo qual uma entrega personalizada pode ser um diferencial para as empresas no momento de conquistar a fidelização e satisfação dos clientes.

Além disso, uma embalagem criativa pode incentivar os consumidores a postar sobre o produto nas redes sociais, auxiliando a empresa no marketing de influência e indicação, onde o próprio cliente faz o papel de divulgação.

É o caso da Berloque Box, joalheria online especializada em berloques de prata para pulseiras de prata, por exemplo. A empresa realiza a entrega de seus produtos em ‘caixas presenteáveis’, que podem ser reutilizadas para o envio de outros presentes – berloques ou não – a amigos e familiares.

