Atualizações no LOCAVIA se adaptam à nova LGPD

25 de outubro de 2021.

Belo Horizonte, MG. 25/10/2021

A Lei Geral de Proteção de Dados visa a transparência e segurança. Empresas de diversos setores passam a atuar de acordo com a LGPD.

Empresas do mundo todo coletam e utilizam dados pessoais, seja para conhecimento de mercado ou até mesmo para enviar e-mails informativos sobre diversos assuntos. Apesar de ser uma prática comum, ela não está de acordo com o direito universal à privacidade, pois a grande maioria destas empresas não possuem a permissão do proprietário dos dados para essa utilização.

Pensando na segurança e para devolver o controle aos cidadãos sobre os seus dados pessoais, foi sancionada pelo atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em setembro de 2020, a nova LGPD ou Lei Geral de Proteção de Dados.

A lei tem como principal objetivo trazer transparência sobre o que é feito com os dados pessoais coletados, sendo fundamental que haja o consentimento para aquele uso. A coleta, armazenamento, compartilhamento e tudo que for ser realizado com os dados deve ser de conhecimento do proprietário.

Embora sancionada em 2020, a lei entrou em sua fase final de implantação em agosto deste ano, com isso empresas e órgãos governamentais que não se adaptarem às mudanças e utilizarem de forma indevida esses dados coletados, estão sujeitos a penalidades e multas.

Sempre visando à segurança de seus clientes e se adequando à LGPD, a Info está preparando os sistemas para as alterações necessárias. Serão enviadas as informações com as orientações aos usuários do LOCAVIA para melhor entendimento sobre as mudanças exigidas pela lei.

O destaque para essa primeira atualização está na assinatura de um termo de aceite digital, dentro do sistema, concordando com a utilização dos dados. Com esse aceite o usuário do LOCAVIA assume a responsabilidade dos registros, ficando ciente do uso adequado e seguro das informações na operacionalização do sistema ou fins necessários da empresa sem riscos de exposições e vazamento de dados. Este aceite será armazenado pelo LOCAVIA informando dia, hora e o nome do usuário que assinou.

O LOCAVIA irá resguardar e controlar por meio de documento (responsável pelo sistema na locadora e software house – Info Sistemas), o acesso às informações de clientes e condutores cadastrados no sistema, principalmente dados bancários como, por exemplo, número de cartão de crédito.

A Info Sistemas está criando parâmetros no LOCAVIA para garantir toda segurança e adequação à nova LGPD aos seus clientes e usuários. As orientações serão previamente enviadas e, a Info estará à disposição para acompanhar e ajudar nas necessidades apresentadas.

Website: https://www.infosistemas.com.br/