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Centro Cultural Hermes de Paula recebe nova temporada da comédia “Vucu Vucu Farmacêutico”
Centro Cultural Hermes de Paula recebe nova temporada da comédia “Vucu Vucu Farmacêutico”

Centro Cultural Hermes de Paula recebe nova temporada da comédia “Vucu Vucu Farmacêutico”

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Espetáculo retorna entre 21 e 24 de maio com elenco renovado e novas situações cômicas.

Montes Claros, 21 de maio de 2026 — O Centro Cultural Hermes de Paula recebe, entre os dias 21 e 24 de maio, a nova temporada da comédia “Vucu Vucu Farmacêutico”, escrita por Humberto Mello. Após o sucesso da primeira temporada em abril, a montagem retorna com novidades no elenco e promete repetir a boa recepção junto ao público montes-clarense.

Com humor popular e diálogos afiados, a peça aborda os desafios dos relacionamentos longos, tratando de amor, rotina e companheirismo. A trama acompanha Maria Helena e Horácio, casados há 25 anos e vivendo há uma década sem intimidade. Na tentativa de reacender a paixão, Maria Helena compra um comprimido de Viagra para o marido, mas a iniciativa gera uma sequência de confusões e situações hilárias.

A nova temporada traz novidades no elenco:

  • Hudson Bess interpreta o porteiro mototaxista Edmilson.
  • Jackson Junio dá vida ao filho do casal, Zé Augusto.
  • Léo Ribeiro, que também assina a direção, interpreta Maria Helena.
  • John Kennedy assume o papel de Horácio.

Segundo o diretor Léo Ribeiro, o espetáculo vai além da comédia: “Apesar de ser uma comédia, o texto fala sobre não deixar que o relacionamento acabe, sobre a luta intensa para sustentar aquilo que foi construído a dois. É uma reflexão sobre persistir, cuidar do amor e não desistir facilmente da relação.”

O espetáculo também aborda, de forma bem-humorada, questões ligadas ao envelhecimento e ao preconceito etário. Para Léo Ribeiro, a peça mostra que não existe idade para buscar desejos e sonhos, combatendo padrões impostos pela sociedade.

Expectativa

De acordo com o diretor, a expectativa para esta nova temporada é bastante positiva: “A expectativa está enorme porque o espetáculo agradou muito ao público na primeira temporada. Agora estamos trazendo novidades, novas cenas e elementos que deixam a montagem ainda mais divertida. Quem já assistiu vai se surpreender, porque acrescentamos muitas coisas novas e o espetáculo está mais amadurecido.”

Com cerca de 1h10 de duração, “Vucu Vucu Farmacêutico” mistura comédia e reflexão, retratando a realidade de muitos casais e prometendo boas risadas ao público de Montes Claros.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da produção do espetáculo

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