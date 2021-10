Conheça o ácido glicólico, AHA anti-aging, para a saúde da sua pele

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de outubro de 2021.

O ácido glicólico promove a renovação celular, contribuindo com o tratamento dos sinais de envelhecimento precoce e favorecendo o rejuvenescimento da pele.

Derivado da cana-de-açúcar, o ácido glicólico é um alfa hidroxiácido que penetra na pele e promove a renovação celular, o que estimula o processo de regeneração natural do órgão e produz uma esfoliação química, ajudando a manter os poros livres e diminuindo o acúmulo de células mortas.

Além disso, ele também é usado na composição de cosméticos beauty clean (como loções, cremes e peelings profissionais). Embora ainda não haja uma definição oficial para esse termo, sua principal característica é a ausência de ingredientes prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Agora que você já sabe o que é o ácido glicólico, conheça mais a fundo os benefícios, a ação, as contraindicações e as demais características deste ativo.

Quais são os benefícios do ácido glicólico?

Entre os principais benefícios que o ácido glicólico traz para a pele, podemos destacar:

clareamento de manchas escurecidas;

prevenção de espinhas (acnes);

uniformização da textura da pele;

suavização das linhas finas de expressão do rosto;

redução de poros;

prevenção de rugas;

retardamento dos sinais de envelhecimento da pele.

Como é a ação do ácido glicólico na pele?

O ácido glicólico age acelerando o processo natural de renovação celular da pele, o que contribui para a regeneração da epiderme (primeira camada da pele) e substituição das células mortas. Com isso, ele consegue minimizar as linhas de expressão, clarear as manchas da pele e tratar espinhas (acne).

É verdade que o ácido glicólico causa descamação da pele?

Isso depende de alguns aspectos, como as particularidades de cada pele e a concentração de ácido glicólico na fórmula de cada produto.

Contudo, é preciso ter atenção ao limite permitido do ativo em dermocosméticos no Brasil. Quando esse limite é respeitado, o ácido glicólico não costuma causar descamação na pele.

Qual o limite de concentração do ácido glicólico?

No Brasil, a concentração máxima para a aplicação do ácido glicólico em dermocosméticos é de 10%, aplicável à soma de todos os alfa hidroxiácidos (ácidos orgânicos naturais que podem ser encontrados em diversos vegetais e frutas).

O ácido glicólico promove esfoliação química?

Sim, pois sua ação atravessa as camadas da pele, chegando a parte mais superficial do estrato córneo (camada mais externa da epiderme), o que proporciona uma esfoliação química da derme.

Como se dá a ação do ácido glicólico contra as espinhas (acnes)?

O ácido glicólico atua na redução do pH da pele, apresentando um efeito antibacteriano contra as espécies responsáveis pela incidência de espinhas. Além disso, por promover a esfoliação da pele, ajuda a desobstruir os poros.

Em quanto tempo é possível perceber a redução de espinhas?

A partir do décimo quinto dia de tratamento já é possível perceber sinais de redução. No entanto, o aspecto da pele melhora aos poucos, conforme a continuidade do procedimento.

Quando utilizar o ácido glicólico?

O uso do ácido glicólico deve ser recomendado por um dermatologista, visto que há produtos com diferentes concentrações desse ativo.

Dessa forma, o dermatologista faz uma avaliação da pele para indicar o melhor produto de acordo com o objetivo do tratamento e evitar qualquer tipo de problema, como vermelhidão e irritação.

É possível combinar o ácido glicólico com outros ativos?

Sim, é possível, porém não é recomendado utilizar um ativo seguido do outro na mesma aérea. Além disso, o segundo ativo deve possuir propriedades similares às do ácido glicólico. De todo modo, consulte um dermatologista.

Existem contraindicações ao uso do ácido glicólico?

Sim. É preciso evitar a exposição solar durante o uso do produto e ele não deve ser aplicado em áreas sensíveis ou machucadas. Leia a embalagem do produto para obter a lista completa de contraindicações.