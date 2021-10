Outubro rosa promove a prevenção do câncer de mama nos pets

26 de outubro de 2021.

São Paulo -SP 26/10/2021 – A melhor forma de prevenção é a castração precoce, reduzindo assim as chances de problemas futuros.

Esta campanha educativa aborda a importância dos exames clínicos, os fatores de risco e os meios preventivos.

O mês de outubro é conhecido por ser o período onde acontece anualmente uma famosa campanha com o objetivo de alertar sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A campanha começou na década de 90, nos Estados Unidos, e acabou sendo adotada por todos os países.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do triênio 2020/2022 sejam diagnosticados no país 66.280 novos casos de câncer de mama. “Mas não são apenas os humanos que podem desenvolver essa doença, os pets também precisam de atenção e cuidado quando o assunto é esse tipo de câncer”, salienta Vininha F. Carvalho, editora da Revista Ecotour News & Negócios (www.revistaecotour.news).

A melhor forma de prevenção é a castração precoce, reduzindo assim as chances de problemas futuros. A doença acomete principalmente cadelas e gatas de meia idade a idosas, já que existe uma correlação entre o quadro oncológico e o avanço da idade.

Carinho na barriga do pet é uma das maneiras de fazer o diagnóstico do câncer de mama.”Notada alguma alteração, o diagnóstico tem início por meio do exame físico, onde são observadas possíveis irregularidades”, enfatiza Vininha F. Carvalho.

“É extremamente importante que o tutor fique atento a sinais como rubor, calor e aumento de tamanho. É preciso olhar com frequência as mamas, fazer palpação, conferir se existe alguma secreção anormal nelas, além de exames periódicos para ajudar a detectar precocemente um eventual tumor”, explica a médica veterinária da Botupharma, Fernanda Cioffetti.

A Dra. Caroline Mouco, diretora da rede de serviços veterinários, VET Popular, afirma que a disfunção hormonal causada pela gravidez psicológica também origina a doença.

Para o tratamento da doença o método utilizado é a castração junto com a mastectomia da cadeia mamária afetada, sendo o primeiro uma forma também de prevenção da doença. A extensão cirúrgica depende da localização e tamanho do nódulo e em alguns casos é necessário tratamento quimioterápico posterior.

O principal ponto de atenção para o câncer de mama é o diagnóstico precoce. “Apesar de todo carinho que temos pelos animais é preciso estarmos preparados para lidar com todas as situações que envolvem este tipo de doença. O animal precisa sentir que o tutor está ao seu lado buscando oferecer o melhor tratamento. O amor é um remédio natural muito importante para ajudá-lo a se recuperar”, conclui Vininha F. Carvalho.

