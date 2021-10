Projeto Histórias que contam Histórias II encerra sua edição em 2021

Compartilhe Facebook

O curso de narração de histórias teve como proposta possibilitar que indivíduos com as mais variadas histórias de vida pudessem se encontrar, mesmo online, e promover uma troca de experiências, conhecendo melhor a si mesmos e, assim sendo apresentados a diferentes maneiras de aprendizagem, tanto para profissionais da saúde e voluntários nos hospitais, quanto para o público em geral nos espaços culturais.

O projeto, que oferece curso de narração de histórias gratuito e online, foi finalizado no mês de outubro e contou com mais de 600 pessoas inscritas nas 14 turmas oferecidas pela Arte Despertar no decorrer do ano. Com carga horária de 24 horas para os espaços culturais e 16 horas nas instituições de saúde, o objetivo foi trabalhar a potencialidade das narrativas de literatura oral como uma ferramenta de aproximação, comunicação e expressão.

Para isso, uma dupla de experientes narradoras de histórias apresentou os fundamentos, técnicas e benefícios de se trabalhar a narrativa oral, assim como a relevância da contação de histórias para o autoconhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades.



“Para mim foi realmente um presente: adquiri conhecimento, ampliei o repertório cultural, refleti sobre a minha comunicação interpessoal. Ouvir os contos foi um ótimo entretenimento, ver como todos davam vida às histórias foi mágico. As educadoras do curso são excelentes condutoras e motivadoras da arte/conhecimento de contar histórias.

Foi o evento online mais bacana que já tive, relatou Michele Cassia Januário, participante do curso em parceria com CEJAM CAPS do M’Boi Mirim.

Nas instituições de saúde, o curso costuma ganhar contornos ainda mais especiais, à medida que promove o autoconhecimento do profissional da saúde e o desperta para habilidades, capazes de transformar a sua atuação no ambiente hospitalar.

“Achei o curso muito válido, e o considero como uma forma de humanização dentro do contexto hospitalar, principalmente para pacientes que estão num momento de fragilidade da vida. Quando recebem um voluntário com a Narração de História pode abrir um horizonte de esperança, por ser algo terapêutico”, declarou Mariana Oliveira da Silva, participante do curso realizado em parceria com o Incor.

“Antes de tudo gostaria de agradecer imensamente pelo maravilhoso curso que vocês nos proporcionaram. Todos estão elogiando muito e adoraram o rico aprendizado. Esperamos, logo, logo, poder aplicar os conhecimentos adquiridos com nossos pacientes e acompanhantes”, comentou Vera Secaf, coordenadora geral do voluntariado do hospital GRAACC.

Em 2021, as turmas aconteceram em parceria com os seguintes espaços culturais: Biblioteca São Paulo (BSP), Biblioteca Parque Villa Lobos (BVL), Instituto Tomie Ohtake, Instituto Brasileiro de

Estudos e Apoio Comunitário Queiroz FI (IBEAC) e Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança – AMAAE. Já nas instituições de saúde, participaram os profissionais e voluntários do Hospital Infantil Darcy Vargas, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor), Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês (IRSSL), Caps M”Boi Mirim e Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer – GRAACC.

O projeto foi realizado via ProAc, da Secretaria da Cultura do Governo de São Paulo, com patrocínio das empresas Aché Laboratórios Farmacêuticos, Bexp, Brabus, Sunnen e Track & Field.

Website: http://artedespertar.org.br