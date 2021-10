Empresas investem 50% a 65% no setor de compras

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 29 de outubro de 2021.

O setor de compras e seu impacto nos custos corporativos 29/10/2021 –

Para que a área de compras tenha resultados positivos, é essencial ter boas práticas em diversos processos que cercam as empresas.

O setor de compras em uma empresa tem um alto impacto nos custos. Segundo o Mundo Logística, as reduções de custos de compras de 1% equivalem a um aumento de 12% a 18% de lucratividade. Quando há o objetivo de incremento dos lucros por meio da redução de custos, é importante que a empresa analise quem são seus compradores e o que estão comprando.

Por isso, pode ser interessante que a área de compras organize bem as respectivas ações para ser produtivo e realizar bons negócios para a empresa, justamente para que a hora de realizar um bom abastecimento de materiais seja mais eficiente.

Informações que impactam nas compras das empresas

Recentemente, a Federação das Empresas Suíças (Economiesuisse) realizou uma pesquisa com 237 empresas e indicou que 80% dessas organizações apontaram que o fechamento de portos em diversas partes do mundo dificultou os negócios.

Desta forma, a previsão é de abastecimento pode ser como ponto crucial, visto que o mundo sofreu impacto de forma avassaladora por conta da pandemia. Sendo assim, uma das principais informações que se necessitam de atenção na hora da compra é em relação ao estoque. Saber a quantidade de mercadoria que está disponível dentro da empresa para repor quando for necessário ou estimular as vendas dos produtos que não saíram. Algumas empresas por estarem antenadas a inovações, fazem uso de sistemas integrados para que unam essas informações.

O setor de finanças também é um ponto de atenção, já que o dinheiro utilizado nas compras deve estar garantido. Informações referentes ao prazo de entrega também podem ser fundamentais, ainda mais quando a empresa faz aquisições dos diversos materiais e um depende do fornecedor para que o seu produto final fique pronto.

Atentar-se à qualidade do fornecedor é ponto de influência no negócio



Verificar a idoneidade do fornecedor, pesquisando sobre ele e, se possível, realizar alguns testes para verificar se a mercadoria é entregue no prazo que é estipulado, podem ser questões bastante relevantes para torna-lo um parceiro de confiança.

Para que as empresas possam evoluir os resultados na área de compras, se atentar a situações como, planejamento orçamental, se tornando essencial para o departamento de compras. Por isso, o ideal é ter um sistema que ajude a mensurar os gastos e outras informações relevantes, para que as compras estejam sempre dentro do orçamento da empresa.

Em resumo, é importante a empresa avaliar o fornecedor, encontrem fornecedores ideais com os produtos que melhor cabem no quesito custo benefício, reunindo o máximo possível de informações e analisar as previsões orçamentais para abastecimento além de ter planejamento de entrega estipulados. Comparar os serviços oferecidos, os preços, o prazo de entrega, a qualidade dos produtos e o que mais for necessário, será determinante para escolher parceiros de longo prazo.

Website: http://klassmatt.com