XVI Fórum Internacional das Locadoras de Veículos promoveu debates para o setor

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 4 de novembro de 2021.

Belo Horizonte/MG 4/11/2021 – O Fórum foi um excelente momento para a Info Sistemas e, acreditamos que para todos os presentes no evento.

Em debate sobre “Estudos de casos de inovação & startup”, a Info apresenta um hub de soluções integradas e inovadoras para uma gestão inteligente.

Nos dias 19, 20 e 21 de outubro deste ano, aconteceu o XVI Fórum Internacional do Setor de Locação, promovido pela ABLA – Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. O evento ocorreu de maneira virtual e abordou, através de painéis conduzidos pelo presidente Paulo Miguel Júnior, as principais tendências e desafios enfrentados pelo setor.

No primeiro dia de evento foram apresentados painéis tendo como primeiro debate entre convidados e participantes os aprendizados da pandemia e as projeções para a atividade de locação de carros. Esse contou com a participação de dois convidados internacionais, o editor executivo da Bobit Business Media, Chris Brown e Joaquim Robalo, Secretário Geral da Associação Portuguesa das Locadoras. Brown compartilhou com os presentes como a falta de veículos novos está afetando as empresas de aluguel de carros norte-americanas e, diretamente de Portugal, Robalo apresentou um pouco do panorama do setor na Europa.

Dando continuidade à apresentação, o vice-presidente da ABLA, Marco Aurélio Nazaré, compartilhou com os presentes as projeções das locadoras no Brasil destacando a importância do setor e a união de forças para superar a crise. Foram destacados também os cálculos e projeções econômicas para o ano de 2022, incluindo crescimento do PIB, inflação, juros e taxa de câmbio.

O segundo painel do dia discutiu as mudanças de comportamento dos motoristas com relação ao uso dos veículos. A mobilidade, montadoras de veículos e concessionárias foram os assuntos de destaque entre os convidados.

A Info Sistemas participou no primeiro dia de encontro apresentando soluções tecnológicas para a segurança e gestão na administração das locadoras de veículos. Os participantes puderam conhecer um pouco do LOCAVIA e como ele pode organizar e facilitar a vida dos gestores do setor.

No segundo dia de fórum os debates estiveram concentrados nas questões da compra, aluguel e venda de seminovos. Foram avaliados os cenários e efeitos da escassez de veículos novos no mercado e as dificuldades de produção enfrentadas pelas montadoras. Os especialistas destacaram que embora seja difícil prever, esperam uma melhora, mesmo que pouca em 2022. Outro assunto de debate foi conduzido pelo Presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), Adalberto Maluf, apresentando os aspectos como uso, cenários para a expansão de eletrificação e a infraestrutura cada vez mais presentes no país.

No último dia de evento a palavra foi inovação, Paulo Miguel Junior, presidente da ABLA, contextualizou: “a necessidade de fazer diferente diante dos desafios crescentes que o setor terá de superar”.

O primeiro painel do dia tratou sobre os impactos que os cenários políticos e econômicos trarão para a locação de veículos em 2022. Guilherme Dietze, assessor econômico da Fecomércio/SP, lembrou que “2022 será um ano eleitoral e que infelizmente não há indicativos que apontem em recuo mais rápido dos índices inflacionários no curto prazo”.

O diretor comercial da Ticket Log, Jefferson Fernandes avaliou que a “automatização e redução do custo operacional passam a ser fundamentais para manter lucros e veículos disponíveis pelo maior tempo possível”. Com a apresentação foi possível concluir que gerenciar uma frota não é fácil e as locadoras precisam se adequar às inovações para manter a competitividade no mercado.

Uma das apresentações do último dia tratou de Estudos de Casos de Inovação e Startups e o diretor de negócios da Info Sistemas Cássio Maia mostrou que a solução dentro do conceito de alavancar e profissionalizar a gestão das locadoras é o sistema LOCAVIA. Foi apresentado aos participantes soluções práticas e inovadoras que o sistema oferece, com uma interface simples e intuitiva o LOCAVIA é completo, capaz de reduzir tempo, aumentar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados. Destacou-se também o bom relacionamento, cumplicidade e parceria que a equipe da Info Sistemas tem com seus mais de 900 clientes espalhados em todo o Brasil e América Latina.

O Fórum foi importante para todos os presentes no evento. Foi possível atualizar aos momentos deste ano, previsões futuras e apresentar soluções para as locadoras que precisam e desejam inovações para superar as dificuldades e se manterem competitivas no mercado.

Com 3 dias de muito aprendizado e debates sobre temas atuais e importantes para o setor de locação chegou ao fim mais um Fórum realizado pela ABLA. Com a promessa de retorno no último trimestre de 2022, provavelmente de forma presencial.

Website: http://www.infosistemas.com.br