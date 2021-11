Novembro Azul: ICB faz um alerta para os cuidados com a saúde masculina

Compartilhe Facebook

12 de novembro de 2021.

Brasília 12/11/2021 –

Para lembrar da importância da saúde masculina, a cor do mês de Novembro é Azul. No Brasil, estima-se que o câncer de próstata seja a causa de morte de 28,6% dos homens que desenvolvem tumores malignos.

Novembro é o mês mundial do combate ao câncer de próstata. A campanha chamada Novembro Azul, criada em 2008, além de promover a conscientização contra a doença, também busca mostrar a importância dos cuidados com a saúde masculina. No Brasil, estima-se que o câncer de próstata seja a causa de morte de 28,6% dos homens que desenvolvem tumores malignos. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa é que mais de 65 mil brasileiros sejam diagnosticados com o mal até 2022.

O urologista oncológico do Instituto de Câncer de Brasília (ICB), Vitor Sifuentes, alerta sobre a doença. “No estágio inicial os pacientes não apresentam sintomas e o diagnóstico só pode ser feito mediante rastreio com exame de PSA e toque retal. Somente em estágios mais avançados o câncer de próstata dá sintomas como sangramento na urina, ou dificuldade de urinar,” comenta. “Portanto é preciso em qualquer alteração procurar ajuda médica. A realização de exames e consultas periódicas são essenciais para o diagnóstico precoce”, completa.

A falta de informação e, em alguns casos, o preconceito são algumas das razões que levam os homens a deixarem de lado visitas e procedimentos simples, rápidos, indolores e fundamentais para identificar doenças como o câncer de próstata, de pênis e testículos em estágio inicial. O urologista ainda comenta que para que o cenário da saúde no país melhore é preciso que as pessoas entendam a importância de prevenir doenças, “incorporar hábitos saudáveis como: ter uma boa alimentação, não fumar e praticar atividade física são fundamentais para a saúde de forma geral”, afirma. Visitas anuais ao urologista são recomendadas a partir dos 50 anos. “O homem precisa se cuidar, se preocupar com a própria saúde. É importante que eles possam realizar os exames de prevenção para manter uma vida saudável”, acrescenta.

Dentre os fatores de risco para o câncer de próstata, além do avanço da idade, histórico desse tipo de câncer na família e obesidade, a alimentação ruim, sedentarismo, consumo em excesso de álcool e tabagismo também podem contribuir para o surgimento da doença.

O Instituto de Câncer de Brasília é uma clínica especializada no tratamento oncológico que foca no atendimento humanizado e completo, que acompanha todas as etapas do tratamento, desde o diagnóstico até a conclusão. O ICB oferece a seus pacientes consultas com equipe multidisciplinar, exames e procedimentos. São sete clínicas no DF com corpo clínico composto por mais de 20 especialidades que dão todo suporte ao tratamento do câncer, contando inclusive com cirurgiões oncológicos. Também são realizados os principais exames e biópsias voltados para a detecção precoce da doença, além de possuir um centro de infusão para aplicação de quimioterapia e outros medicamentos.

Website: https://novembroazul.institutodecancer.com.br/