Oito dicas para se preparar para o verão com saúde

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 18 de novembro de 2021.

18/11/2021 –

Exercícios completos, alimentação equilibrada e foco possibilitam o tão desejado preparo físico, deixando de lado padrões estéticos irreais e apostando em saúde e bem-estar.

O verão está logo ali e, com essa expectativa, as preparações para a estação mais quente e aguardada do ano pelos brasileiros começam. Há quem aposte em dietas, exercícios físicos, detox, acompanhamento com nutricionistas, entre outras atividades. Segundo os especialistas, o mais importante é a constância e a adoção de hábitos saudáveis ao longo de todo o ano.

O profissional de Educação Física e personal trainer, João Carlos Ferreira, graças a sua experiência de atuação, pode explicar melhor sobre o que deve ser levado em conta no momento de se preparar para o verão e, mais ainda, para a vida toda. Desde os exercícios mais completos para se preparar para o verão, passando pela importância da alimentação saudável, até a orientação correta para as atividades físicas, o profissional garante que, no fim das contas, o bom resultado é alcançado quando a proposta inclui equilíbrio, respeito pelos próprios limites e saúde.

Saibam quais são as dicas completas que podem dar lugar ao tão desejado preparo físico, deixando de lado padrões estéticos irreais e apostando em saúde e bem-estar.

Ageimagem: Quais os exercícios mais completos para a preparação para o verão? Pode citar e explicar cada um?

João Carlos: “Muitas pessoas gostam de cuidar do corpo para curtir melhor o verão. O problema é fazer isso em cima da hora. Pensando em exercícios mais completos para trabalhar o corpo todo, gostaria de citar três. O agachamento, a flexão de braços e a puxada na barra. As vantagens desses exercícios são que você consegue realizá-los sem precisar ir à academia e, com eles, consegue trabalhar os principais grupos musculares (braços, pernas, abdômen e glúteos)”.

Ageimagem: Dieta e exercícios importam para a definição do abdômen e do corpo, mas o fator genético, também influencia?

João Carlos: “Existe uma frase que eu sempre falo com os meus alunos: “não existe genética que resista a um déficit calórico e treino”. Todos podem ter um abdômen definido, desde que o plano alimentar e prescrição de treino estejam de acordo com a individualidade biológica de cada um”.

Ageimagem: A frequência e constância nos exercícios são importantes? Por quê?

João Carlos: “Na verdade, o grande segredo para obter bons resultados é a rotina de treinos. Muitas pessoas se enganam ao pensar que existe aquele treino milagroso, pois isso não é verdade. O fato é que o básico orientado feito todos os dias resolve”.

Ageimagem: Qual a relação entre exercícios, hidratação, boa alimentação e qualidade de sono?

João Carlos: “Não importa qual é o seu objetivo, a alimentação, o treino, a hidratação e o sono precisam caminhar juntos. A maioria das pessoas foca na alimentação e no treino para ganhar massa muscular ou emagrecer, mas a hidratação é importantíssima para o desempenho do treino e para evitar riscos para a saúde. Seguindo todas essas dicas, a qualidade do sono melhora e, consequentemente, a recuperação é melhor”.

Ageimagem: Além das altas temperaturas do verão, a pandemia também é um incentivo a mais para atividades ao ar livre e em casa. É preciso ter acompanhamento profissional?

João Carlos: “Muitas pessoas preferem atividades físicas ao ar livre porque não gostam do ambiente de academia. Quando se trata de exercícios ao ar livre, a primeira coisa é se preocupar com a hidratação antes, durante e após o treino para não atrapalhar o desempenho nos exercícios e para evitar problemas com a saúde. Além disso, sem dúvidas, é possível conquistar os resultados fazendo em casa. Podemos utilizar como estratégia o treinamento funcional realizando exercícios com o peso do próprio corpo”.

“O acompanhamento profissional é importante quando o treino é mais elaborado e quando vai além de uma simples caminhada na rua. O trabalho monitorado por um profissional ao ar livre vai garantir um melhor resultado e segurança durante os exercícios. Vale lembrar que exercícios fora da academia precisam de mais atenção para serem realizados porque dependemos do nosso próprio corpo para realizar os movimentos”.

Ageimagem: Sobre dieta é importante procurar um nutricionista para avaliar a melhor proposta de acordo com cada pessoa?

João Carlos: “A palavra dieta assusta né (risos), o ideal é construir um plano alimentar adequado e individualizado, porque depende da individualidade biológica. O Nutricionista faz toda a diferença nesse processo e o resultado não é apenas na estética, mas na reeducação alimentar”.

Ageimagem: A gordura corporal pode ser afetada por hormônios como o cortisol, conhecido como hormônio do estresse? Nesse sentido, fatores psicológicos e emocionais do dia a dia também influenciam o resultado?

João Carlos: “O indivíduo que se alimenta constantemente com alimentos gordurosos e com açúcar tem a condição de aumentar o nível do cortisol na corrente sanguínea, ao mesmo tempo contribuindo com o aumento da circunferência abdominal por excesso de gordura. Podendo desenvolver também doenças cardiovasculares. E sim, muitas pessoas descontam a sua ansiedade e estresse diário com uma alimentação rica em gordura e açúcar. É uma forma de sentir um prazer momentâneo para aliviar essa tensão emocional”.

“A palavra dieta assusta um pouco as pessoas porque acham que é proibido comer o que gostam. Isso não é verdade. Um plano alimentar adequado vai contribuir na saúde como um todo, no sono, nas tarefas diárias, no trabalho, estudo e no exercício físico”.

Ageimagem: Existe um corpo ideal para o verão ou basta ter um corpo? Qual a importância de pensar o bem-estar e a saúde para além da aparência?

João Carlos: “O corpo ideal é aquele que te faz feliz, desde que atinja um padrão ideal de saúde. Não existe um padrão para ser seguido, vamos esquecer um pouco esse padrão estético da sociedade e entender que o mais importante é buscar a saúde plena através do exercício, alimentação, hidratação e sono”.

João Carlos

CREF 037554-G/RJ

Profissional de Educação Física, Personal Trainer e Massoterapeuta. Pós -Graduado em treinamento de Força e graduando em Nutrição.

Site: www.jctrainer.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/jctrainerrj/?hl=pt-br

Facebook: https://www.facebook.com/joaocarlos.oliveira.9469

Website: http://www.ageimagem.com.br