IBRI e FECAP apresentam pesquisa sobre “Guidance”

* Por: - 19 de novembro de 2021.

São Paulo, 19/11/2021 19/11/2021 –

Centro de Pesquisa em Mercado de Capitais e Relações com Investidores FECAP IBRI divulgará pesquisa sobre “Guidance”, em 22 de novembro de 2021, a partir das 17:30.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a FECAP (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) promovem evento em 22 de novembro de 2021, a partir das 17:30, de divulgação de pesquisa sobre “Guidance”. O trabalho é uma realização do Centro de Pesquisa em Mercado de Capitais e Relações com Investidores FECAP IBRI.

O evento no canal do IBRI no YouTube contará com a moderação de Rodrigo Luz, Membro do Conselho de Administração do IBRI, e terá como convidados: Verônica Santana, Professora e Pesquisadora na FECAP e Doutora em Contabilidade pela FEA-USP; Vicente Ferreira, Head de RI da TIM; e Ricardo Tadeu Martins, Membro do Conselho Diretor da APIMEC Brasil.

Para participar do evento de apresentação da pesquisa sobre “Guidance”, basta acessar:

https://www.youtube.com/watch?v=-qwBse0_tDo

Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

www.ibri.com.br

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili / Jennifer Almeida / Rafael V. Pereira / Natália Martins

Fones (11) 5081-6064

+ 55 (11) 9 9123-5962

rodney@digitalassessoria.com.br

Website: http://www.ibri.com.br