Tecnologia: como funcionam os medidores de glicose sem picada no dedo?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2021.

A tecnologia é extremamente benéfica para a medicina e está fazendo cada vez mais maravilhas para essa área da saúde. Tanto que, hoje em dia, existem até medidores de glicose que não utilizam agulhas. Mas como funcionam os medidores de glicose sem picada no dedo?

Esse tipo de medidor de glicose sem picada no dedo está fazendo cada vez mais sucesso, principalmente, entre jovens e crianças com diabetes, pois estes costumam ter medo de agulha e não realizam a medição da glicose de forma correta.

Quem sofre de algum tipo de diabetes ou de hipoglicemia precisa ter em mente a importância de realizar a medição da taxa de açúcar no sangue todos os dias, pelo menos 5 vezes ao dia, para que seja possível fazer o que é necessário para que a glicose se estabilize.

Acontece que nem todas as pessoas realizavam essa medição de forma correta, exatamente pelo fato de terem medo de agulha. Por essa razão, entender como funcionam os medidores de glicose sem picada no dedo pode ser de extrema ajuda para essas pessoas. Assim, poderão realizar suas medições de forma correta.

Portanto, este artigo explicará mais sobre esse novo medidor de glicose sem agulha e como ele funciona. Dessa forma, todos poderão realizar suas medições e cuidar corretamente da sua taxa de açúcar no sangue.

O que é um medidor de glicose?

Para entender como funcionam os medidores de glicose sem picada no dedo é preciso entender o que é um medidor de glicose. O primeiro exame que detecta que existem problemas com a taxa de açúcar no sangue de uma pessoa, é sempre realizado em um laboratório especializado, como no Laborclin, por exemplo.

Mas depois, caso o exame inicial detecte algum problema, é preciso que o paciente realize a medição da glicemia por si mesmo, em casa, todos os dias, para poder tomar as medidas necessárias para estabilizar a sua taxa de açúcar.

O medidor de glicemia nada mais é do que o aparelho responsável por realizar essa medição. Todavia, o aparelho que era mais utilizado até então, era aquele que possui uma agulhinha na ponta, para que a pessoa fure o dedo, coloque o sangue na fita medidora e aguarde até que o aparelho indique a taxa de glicose.

Agora, graças ao avanço da tecnologia, é possível realizar essa medição sem que haja necessidade de furar o dedo com agulha. O novo aparelho medidor de glicose sem picada no dedo é capaz de fazer isso em questão de segundos utilizando apenas um sensor.

Como funcionam os medidores de glicose sem picada no dedo?

Esse novo medidor de glicose sem picada no dedo possui o tamanho de uma moeda de um real. É “inserido” na parte de trás do braço do paciente com uma cânula de silicone (uma agulha extra mole e que não causa dor alguma), e pode ser utilizado de forma contínua por 14 dias.

Esse medidor inserido é como um sensor, o qual faz o monitoramento da glicose 24 horas por dia. Para saber qual é a taxa, basta escanear o sensor com o celular ou utilizando o aparelho que vem junto com o sendo quando ele é comprado. E com a tecnologia flash, o resultado é mostrado de forma imediata.

Por conta da tecnologia de ponta que este sensor utiliza, é possível realizar a medição da glicose durante vários momentos do dia, o que é muito benéfico para as pessoas, principalmente para as que passam o dia fora de casa e para aquelas que realizam atividades físicas continuamente.

A única questão a ser pontuada é que este sensor não é oferecido de forma gratuita pela rede pública de saúde, essa é uma medida que foi adotada apenas por alguns estados e municípios, como o Distrito Federal, Goiânia, Mairiporã e o estado do Espírito Santo.

Nos demais, é necessário realizar a compra do dispositivo, visto que é necessário comprar dois por mês. Pois cada um só pode ser utilizado de forma contínua durante o período de 14 dias, como já foi mencionado anteriormente.

Ainda assim, é um investimento que vale muito a pena. Pois não há nada mais importante do que cuidar da saúde da melhor maneira possível.

Por que é importante medir a glicose corretamente?

Agora que já foi explicado como funcionam os medidores de glicose sem picada no dedo, é importante frisar que é necessário realizar a medição diária corretamente para poder cuidar do diabetes da forma certa. Pois essa é uma doença que, quando agravada, pode trazer diversas complicações para o paciente.

Sendo assim, se você possui diabetes mas não realizava a medição corretamente por conta do medo de agulha, ou conhece alguém que tenha esse problema, ao saber como funcionam os medidores de glicose sem picada no dedo, é possível se cuidar melhor e levar uma vida muito mais tranquila.