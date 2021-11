Franquias de educação e bancos oferecem linha de crédito para franqueados

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 29 de novembro de 2021.

São Paulo 29/11/2021 – Antes da pandemia a Enjoy tinha 65 franquias e hoje são mais de 170. No mesmo período, nenhuma escola Enjoy foi fechada ou mudou de bandeira”

Santander financia até 50% dos recursos para montagem ou ampliação de unidades Enjoy, com carência de seis meses e prazo de pagamento de 48 meses



Oferecer condições para que os empresários possam apostar no desenvolvimento de seus negócios tem sido uma alternativa oferecida pelos bancos. Exemplo disso, o banco Santander em parceria com a rede de franquias de ensino profissionalizante bilíngue Enjoy – que atende jovens entre 11 e 18 anos das classes C, D e E – está disponibilizando uma linha de crédito para suportar empreendedores que queiram montar ou ampliar uma escola da Enjoy em qualquer ponto do Brasil.

Pelo programa, o Santander financia até 50% do valor do investimento necessário para implantar uma franquia da Enjoy, com carência de seis meses para o primeiro pagamento e em 48 parcelas mensais. Denis Sá, cofundador e diretor da Enjoy, afirma que a parceria, além de oferecer ao empreendedor uma linha de crédito que pode ser fundamental para o negócio, e também confere ainda mais credibilidade para o modelo de negócios das franquias Enjoy. “Trabalhamos pelo sucesso de nosso franqueado, suportando-o sempre e buscando seu sucesso desde o primeiro dia”, diz.

Como exemplo desse sucesso, Sá destaca a venda de 115 novas franquias no período da pandemia, entre meados de março de 2020 até outubro de 2021. “Antes da pandemia a Enjoy tinha 65 franquias e hoje são mais de 170. No mesmo período, nenhuma escola Enjoy foi fechada ou mudou de bandeira”, diz, acrescentando que a Enjoy tem como proposta oferecer para o jovem das classes C, D e E o aprendizado de tecnologia associado a cursos profissionalizantes nas áreas de Marketing Digital, Programação, Design Gráfico e Administração, além um amplo conteúdo comportamental bilíngue.

A Enjoy prevê a abertura certa de 100 novas unidades em 2022.

Website: https://cursoenjoy.com.br/