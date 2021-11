4 opções para substituir a carne vermelha nas suas refeições

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2021.

Uma das maiores preocupações de quem adere à vida vegetariana ou vegana é quanto à adoção de uma dieta saudável sem carne, já que, muitos não conhece as opções para substituir a carne vermelha nas suas refeições e, isso é preocupante, já que esses alimentos são as principais fontes de proteína para nosso organismo.

No entanto, é fácil substituir as proteínas animais para manter uma dieta vegana, já que, existem alimentos como legumes e oleaginosas que são conhecidas por apresentarem essas propriedades fundamentais para o corpo humano também.

E, ao contrário do que muitos pensam, podemos encontrar boas receitas feitas com carnes vegetais e outros alimentos que não agridem nenhuma vida durante seu processo de fabricação.

A gastronomia é muito versátil e, por isso, podemos conhecer várias opções para substituir a carne vermelha nas suas refeições. Neste artigo, falaremos mais sobre isso, a seguir.

Por que deixar de consumir carne vermelha?

Muitas pessoas pensam em deixar de comer carne se perguntando o porquê disso se esse alimento é tão necessário para nossa vida, além de ser muito saboroso, afinal, quem não gosta de um bom churrasco para acompanhar aquela cerveja no fim de semana, não é mesmo?

Além do sabor, a carne é fonte de nutrientes, mas, quem pensa nessa questão para não deixar de consumir, deve conhecer a carne vegetal que promete entregar a mesma qualidade proteica para seus consumidores.

Uma parceria da Impossible Foods com a rede mundial de lanchonetes Burger King deixou claro que é possível produzir hambúrgueres de carne vegetal que agrade o público vegano e até mesmo as pessoas que consomem somente carne animal.

Então, já que existem opções para substituir a carne vermelha nas suas refeições, devemos tentar eliminar aos poucos essas proteínas animais de nossa mesa, já que a redução do consumo desses alimentos pode afastar o risco de obtermos doenças cardiovasculares e até impedir a evolução de diabetes.

Hoje em dia, estima-se que os adultos consumam, em média, de 15g a 35g de proteína diariamente e, por isso, outros alimentos que não passem pela cadeia animal de fornecimento podem ser usados para garantir essa proporção de proteínas para nosso corpo se manter saudável e cheio de energia.

Então, quais as 4 opções para substituir a carne vermelha nas suas refeições?

Então, já que sabemos que existem opções para substituir a carne vermelha nas suas refeições e que essa prática traz benefícios para a saúde dos consumidores, vamos falar sobre elas, afinal, além de garantir uma melhoria na qualidade de vida, ainda fazemos muito pela natureza que, desde sempre, foi explorada ao extremo para suprir as necessidades exageradas dos seres humanos.

Muitos animais são poupados quando abdicamos de consumir suas carnes, então, vale a pena conhecer os alimentos abaixo.

Tofu

O tofu é uma das opções para substituir a carne vermelha nas suas refeições, já que esse bloco feito a partir do leite de soja coagulado conta com 10 gramas de proteína e 5 gramas de gordura.

Quem conhece o tofu sabe que esse alimento se parece com um queijo, mas não derrete em altas temperaturas e apresenta um sabor muito diferente que agrada facilmente a qualquer paladar exigente.

Além disso, o tofu é um alimento que auxilia muito na melhoria da saúde das veias e artérias e até os músculos são fortalecidos, recuperando-se facilmente após os exercícios, por exemplo.

Ervilha

A primeira leguminosa de nossa lista é uma das opções para substituir a carne vermelha nas suas refeições, pois, esse vegetal conta com 9 gramas de proteína, além de ser rica em fibras e vitaminas.

Sua ação antioxidante também é responsável por fazer com que esse alimento seja muito bom para a redução de doenças no coração e para o fortalecimento de ossos, cabelos e até visão.

As ervilhas podem ser produzidas em pratos como saladas ou acompanhando outras receitas também, então, devemos tratar de fazer com que esses alimentos passem, ainda hoje, nos leitores de códigos de barras dos mercados.

Feijão

Um dos alimentos mais presentes na vida dos brasileiros, o feijão divide opiniões, afinal, o certo é colocar ele por cima ou por baixo do arroz?

Brincadeiras à parte, o feijão conta com cerca de 6 gramas de proteína, além de possuir alta concentração de ferro que fortalece os ossos do organismo.

O ferro, no corpo humano, é responsável por criar uma proteção para o oxigênio dentro do organismo e, com certeza, essa é uma das opções para substituir a carne vermelha nas suas refeições.

Soja

Além do tofu, cuja matéria prima é esse alimento, a soja sozinha também é uma das opções para substituir a carne vermelha nas suas refeições, já que em sua composição podemos encontrar 34 gramas de proteína em 100 gramas de porção.

Com a soja em si, podemos produzir sucos, lanches e, assim como o seu derivado, tofu, esse alimento pode estar presente em nossa refeição de maneira muito natural.