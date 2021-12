Fato Relevante – Inspirali conclui transação com o IBCMED

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP 1/12/2021 –

A Ânima Educação comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que assinou, através de sua controlada Inspirali, um contrato de compra e venda de participação societária com o IBCMED, uma plataforma digital para a formação de pós-graduação de profissionais de saúde.

ANIMA HOLDING S.A.

Companhia de Capital Autorizado – CNPJ/MF nº 09.288.252/0001-32

Código ISIN das Ações: BRANIMACNOR6 //

Código de Negociação das Ações na B3 S.A. – BRASIL, Bolsa, BALCÃO: “ANIM3”

FATO RELEVANTE

INSPIRALI CONCLUI TRANSAÇÃO COM O IBCMED

A ANIMA HOLDING S.A. (“Ânima Educação”), em atendimento ao disposto na Resolução CVM n° 44, de 23/08/2021, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que assinou, nesta data, através de sua controlada Inspirali Educação S.A. (“Inspirali”), um CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E OUTRAS AVENÇAS e demais instrumentos conexos (“Contratos”), por meio do qual celebrou negócio jurídico (“Transação”), que resultará na aquisição imediata do controle do IBCMED SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO S.A. (“IBCMED”), uma plataforma digital para a formação de pós-graduação de profissionais de saúde, além de uma opção de aquisição da totalidade da participação na sociedade até o final de 2026.

Para detalhes da operação, clique aqui:

https://ri.animaeducacao.com.br/Download.aspx?Arquivo=vbOhDj5yVDXkPeFcjT3Z+A==

Mais informações sobre a Transação e suas sinergias, além de outras iniciativas da Inspirali e da Ânima Educação, poderão ser conhecidas no Ânima Day, evento digital que a Ânima Educação realizará no dia 2 de dezembro de 2021, a partir das 14hs, e que pode ser acessado mediante inscrição pelo link: https://tenmeetings.com.br/tenlive/#/t/animaday2021

A Ânima Educação está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do Departamento de Relações com Investidores:

São Paulo, 30 de novembro de 2021.

Marina Oehling Gelman

Diretora de Relações com Investidores

Marcelo Battistella Bueno

Diretor Presidente

Website: https://ri.animaeducacao.com.br/