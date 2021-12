Tratamentos inovadores para gordura localizada movimentam clínicas de estética

Compartilhe Facebook

Surgem tratamentos para gordura localizada mais eficientes e que trazem excelentes resultados na redução de volume em determinadas partes do corpo e também, melhoria no aspecto da pele

A gordura localizada nada mais é do que uma reserva de energia realizada pelo próprio do organismo da pessoa. Quando se ingere mais alimentos do que o corpo necessita automaticamente ele armazena esse excesso em forma de gordura. Maus hábitos alimentares estão no topo da lista das causas para a gordura localizada. Obviamente não se pode esquecer dos fatores hormonais e também o sedentarismo, que são grandes fatores de risco. A questão é o local onde essa gordura será depositada, geralmente é na barriga, quadril, flancos, coxas e braços. Regiões mais difíceis de perder posteriormente.

A estética e seus tratamentos para gordura localizada

Para ver algum avanço na eliminação dessa gordura, o jeito é recorrer a tecnologia de aparelhos usados na estética. As técnicas utilizadas têm avançado muito e com isso, os resultados são mais animadores. Aliar a boa alimentação, atividade física e tratamentos para gordura localizada é o melhor recurso para melhorar o contorno corporal. Entre os principais métodos utilizados estão:

Criolipólise

A criolipólise é um método não invasivo que age na redução da gordura corporal através do congelamento controlado a vácuo, capaz de destruir as células de gordura e eliminar as gorduras que estão em seu interior. Ela é feita com o uso de um aparelho que promove uma espécie de sucção na pele e congela as células de gordura

Lipocaviatção

Na lipocavitação, as ondas ultrassônicas emitidas pelo aparelho penetram nas células de gorduras e a fazem implodir, direcionando-as para a corrente linfática. Desta forma, este procedimento pode eliminar até 80% da gordura localizada, sendo indicado para modelar e definir o corpo.

Entre os equipamentos mais utilizados estão o Cavicell, da cecbra que utiliza a terapia de ondas ultrassônicas de baixa frequência que promove a redução do tecido adiposo graças ao efeito cavitacional que atua nas células adiposas, gerando microbolhas gasosas que serão submetidas a variações de pressão positivas e negativas, essas bolhas provocam fragmentações nas membranas celulares das células adiposas, mas preservam estruturas vizinhas como sistema linfático, vasos e nervos.

Endermologia

Esse método mecânico e não invasivo atua na gordura localizada através de rolos motorizados com pressão positiva e negativa do vácuo. A intensidade é variável, pois o objetivo é proporcionar o mesmo resultado das massagens manuais, contudo, com mais agilidade. A massagem tem a capacidade de mobilizar a pele e o tecido celular por meio do movimento de sucção, desse modo, ocorre o deslocamento da camada de gordura.

A endermologia é uma dos tratamentos para gordura localizada mais indicados para o combate a retenção de líquidos, além de outros benefícios como: redução da aderência das células de gordura, melhora na circulação sanguínea, eliminação de toxinas do corpo, melhoria no contorno corporal e também facial, redução da celulite, tonificação e reorganização das fibras de colágeno.

Ultracavitação

A ultracavitação é um tratamento para gordura localizada que usa ondas sonoras de baixa frequência, as vibrações do aparelho não podem ser ouvidas. Essa é uma tecnologia muito usada por profissionais de estética quando o foco é reduzir a gordura localizada e também, tratar a flacidez e celulite.

O aparelho age na pele formando as microbolhas de células de gordura, diante desse acúmulo, o volume se torna instável, com isso as células não suportam e se rompem liberando a gordura para o organismo, onde será drenada e liberada pelo sistema linfático.

O potencial de penetração da ultracavitação é superior a outros equipamentos da estética, por isso, é possível atingir até mesmo as camadas de gordura mais profundas. A ultracavitação é um tratamento para gordura localizada não invasivo, muito seguro, pois não há riscos de atingir estruturas como nervos, músculos e vasos sanguíneos. Entre seus principais benefícios estão:

redução de medidas, melhoria da celulite, pele mais lisinha e dissolução das células de gordura superficiais e profundas.

Intratermoterapia

Esse procedimento é mais invasivo, pois são usadas injeções de substâncias lipolíticas que agem na quebra de células de gordura. A intratermoterapia é uma dos tratamentos para gordura localizada mais eficazes do mercado, inclusive, é recomendado pela SBBME (Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética).

Ele é geralmente ministrado em conjunto com outros procedimentos estéticos na redução de medidas e modelagem do corpo. As agulhas são tão pequenas que não promovem nenhuma dor. Entre seus benefícios estão: redução eficiente de medidas, tratamento da flacidez, diminuição de estrias e celulite.

