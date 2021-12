Tratamentos estéticos no rosto: novidades chegam nas clínicas estéticas

Compartilhe Facebook

2 de dezembro de 2021.

São Paulo 2/12/2021

Os tratamentos estéticos no rosto contribuem para o rejuvenescimento e a prevenção do aparecimento de rugas e linhas de expressão precocemente. Para ter resultados efetivos, é fundamental escolher as melhores técnicas.

Por conta da quantidade de novos produtos, procedimentos estéticos e técnicas, a indústria da beleza e estética conseguiu crescer 10,6% apenas no primeiro trimestre de 2019, conforme a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Os dados demonstram que o setor está em pleno desenvolvimento e em expansão, impulsionado por conta da inovação tecnológica promovida pelo mercado da beleza, uma vez que o setor conseguiu movimentar R$ 4,7 bilhões entre janeiro e março de 2019.

Os tratamentos estéticos no rosto são os preferidos entre homens e mulheres, porque sua função não está atrelada somente a vaidade, mas também com o bem-estar. O cuidado com essa parte do corpo sempre esteve em evidência, afinal, é a parte mais aparente do corpo ao conversar com as pessoas. Ter uma pele saudável e jovial é o desejo da maioria das pessoas, independentemente da idade. A busca por soluções que ajudam a manter esse aspecto e retardar os efeitos do tempo é realizada por ambos os sexos.

Principais tratamentos estéticos no rosto

O rosto é coberto por pele e essa possui células que morrem após um determinado tempo. As células mortas não são eliminadas naturalmente, elas ficam acumuladas na região, conferindo uma aparência envelhecida. Alguns dos principais tratamentos estéticos no rosto são justamente os que utilizam técnicas para remoção dessas camadas de células mortas, para permitir que novas possam nascer. O nome de uma dessas técnicas é o “Peeling”, que significa descamação. É um método rápido de esfoliar a pele. Existem inúmeros formatos desse tratamento, os mais famosos são o peeling de diamante e o peeling químico.

No peeling químico são usados ácidos, já no peeling de diamante o processo é feito através de um aparelho com ponteira diamantada. Nos dois casos, o tratamento age nas camadas superficiais e médias da pele.

Outro procedimento que remodela as fibras de colágeno e deixa a pele mais jovem e bonita é a radiofrequência. A radiofrequência é realizada através de um aparelho de estética que emite calor e sua indicação é para prevenção ou tratamento da flacidez de pele e rejuvenescimento, pois estimula a produção de colágeno.

Rejuvenescimento Facial

Esteticistas, dermatologistas e cirurgiões plásticos concordam que os tratamentos de rejuvenescimento facial apresentam melhores resultados quando são iniciados de forma precoce, como prevenção. Isso quer dizer que não é necessário esperar a pele ficar extremamente flácida, repleta de rugas e marcas de expressão para iniciar um protocolo de tratamento estético no rosto.

O microagulhamento é uma técnica que atua na estimulação do colágeno e tem grande poder na suavização de sinais do envelhecimento. O equipamento possui pequenas agulhas que fazem microperfurações na pele com o objetivo de inflamar o local. Diante disso, a produção de colágeno é estimulada. Esse tratamento também é muito usado para melhorar o aspecto de poros dilatados e suavizar cicatrizes de acnes. Como resultado, as rugas e demais sinais de envelhecimento são amenizados.

Seguindo por outra linha de tratamento, os dermatologistas utilizam o Laser para melhorar as 3 camadas da pele, esse procedimento é um avanço na área da estética e promove a eliminação de rugas, manchas e cicatrizes de forma mais profunda.

Por fim, o uso do Botox e os preenchimentos com ácido hialurônico têm grande participação no mercado da estética para rejuvenescimento e clareamento de manchas. O Botox é uma substância que inibe as contrações musculares temporariamente, desse modo, as rugas dinâmicas de diversas partes do rosto são suavizadas. A toxina botulínica ainda pode ser usada para remodelar o contorno facial. Já o preenchimento com ácido hialurônico preenche áreas do rosto que perdem o volume como: sulco nasogeniano, lábios e demais sulcos da pele. Esse composto é produzido pelo próprio organismo, porém, com o passar dos anos sua produção diminui e existe a necessidade de fazer reposição.

