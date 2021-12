Plataforma de streaming exclusiva sobre viagens será lançada hoje no Brasil

Compartilhe Facebook

3 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP 3/12/2021 – As pessoas procuram cada vez mais uma experiência agradável nos conteúdos que consomem pela internet, por isso há uma grande expectativa para este lançamento

Em 2 de dezembro será lançado a plataforma “Espaço do Viajante”, a maior plataforma de streaming já vista e dedicada 100% ao turismo

Hoje, dia 02 de Dezembro, será lançada ao público o “Espaço do Viajante” a primeira plataforma de streaming dedicada 100% ao turismo. Serão milhares de horas de conteúdo, aonde o assinante poderá viajar sem sair de casa para todos os continentes nos destinos mais desejados do planeta.

Além dos vídeos, a plataforma oferecerá ao consumidor a possibilidade de fazer parte de um clube de vantagens que oferecerá grandes descontos em lojas, serviços e experiências em todo o Brasil. Já estão conectados ao serviço diversos e-books e guias de viagem grátis, mais de 2.500 restaurantes pelo país e marcas como Tokstok e World Tênis.

A plataforma é resultado do crescente aumento de consumo de conteúdo sobre viagem nas redes sociais devido à pandemia e à necessidade de ficar em casa. Ao analisar dados do Google e do YouTube de 2020, a busca por conteúdo sobre viagens aumentou em 118%, mas, para além da visualização, o público também se conteta com quem produz o conteúdo, visto que 48% do conteúdo assistido são de vlogs.

Assim, com o intuito de inovar na produção de conteúdo sobre viagens, a plataforma reúne mais de 20 influenciadores e apresentadores do nicho.

Rogerio Enachev, um dos fundadores do projeto e produtor do canal Louco por Viagens, comenta que o objetivo da plataforma é “valorizar os produtores de conteúdo de viagens do Brasil”. Para isso, a plataforma funcionará como uma grande cooperativa entre os influenciadores, pois cada produtor receberá uma porcentagem dos lucros, mas também ficará responsável em transformar parte da sua audiência em assinantes.

Os assinantes irão encontrar vídeos organizados por continentes, países, cidades e até em ordem alfabética. Ao pesquisar determinado destino, a pessoa poderá encontrar diversos conteúdos do mesmo lugar, mas com as perspectivas de cada produtor. O “Espaço do Viajante” também terá o seu próprio selo e promete produções próprias e exclusivas já nos primeiros meses.

“Consigo ver aquele assinante que está prestes a viajar para Marrakesh no Marrocos por exemplo; e está procurando novidades ou curiosidades para conhecer durante a sua viagem e se depara com quatro, cinco até seis vídeos sobre o seu próximo destino”, relata Fernando de Borthole, participante do “Aero – Por de trás da Aviação” e Diretor de conteúdo da plataforma.

O “Espaço do Viajante” irá oferecer dois formatos de assinaturas, ambos com custo-benefício. A primeira oferecerá o serviço de streaming, com essas milhares de horas de conteúdo divididas em vários títulos, com produções em todos os continentes. Uma opção ideal para quem quer explorar o mundo sem sair de casa, além de consumir entretenimento altamente qualificado.

A segunda opção vai oferecer a possibilidade do assinante fazer parte de um clube de benefícios com grandes descontos e vantagens em milhares de restaurantes, lojas e sites ao qual poderá usar essas vantagens durante o ano todo.

“Hoje, o que as pessoas procuram cada vez mais, é uma experiência agradável nos conteúdos que consomem pela internet, por isso há uma grande expectativa para esse lançamento, pois se trata de um formato inédito no seguimento de viagens e que promete revolucionar a forma de consumir entretenimento e informação de turismo, no Brasil e no mundo”, explica Rodrigo Ruas, apresentador e um dos fundadores do projeto.

Com um time peso, o “Espaço do Viajante” reuniu os maiores influenciadores e apresentadores de viagem do brasil e conta com grandes nomes como: Rodrigo Ruas, Amanda do Prefiro Viajar, o canal Vaz Aonde entre vários outros produtores que juntos contam com mais de 15 Milhões de seguidores na somatória de suas mídias sociais.

Ao contrário das plataformas de streaming que já estão no mercado como Netflix, HBO e Globo Play, o “Espaço do Viajante” chega para atender uma demanda já existente, mas organizadas em formas de episódio e sem intervalos ou propagandas.

Agora o que resta é aguardar o lançamento e ver se realmente a plataforma irá entregar todas essas facilidades.

Website: https://espacodoviajante.com.br/ev/