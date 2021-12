Foz do Iguaçu irá abrigar um dos maiores aquários do mundo

7 de dezembro de 2021.

Foz do Iguaçu – PR 7/12/2021 – A expectativa do setor de turismo da cidade é alta com a vinda deste novo atrativo, pois será uma obra com grandes dimensões

AquaFoz, que será um dos maiores aquários de água doce do mundo, com 3,5 milhões de litros, em uma área construída de 23 mil metros quadrados; empresário do ramo hoteleiro comenta impactos de construção para o turismo local



A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, se prepara para ganhar uma nova atração turística, que se somará a outros redutos que costumam atrair milhares de turistas, como as Cataratas do Iguaçu, o Parque das Aves e o Museu de Cera. Trata-se do AquaFoz, que será um dos maiores aquários de água doce do mundo, com 3,5 milhões de litros, em uma área construída de 23 mil metros quadrados, a ser edificado na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, ao lado do Centro de Visitantes. A expectativa é de que a obra seja finalizada em 2023, gerando até 300 empregos diretos.

Com o aporte de cerca de R$ 100 milhões por parte do Grupo Cataratas, o aquário funcionará como um centro de educação, pesquisa e conservação dos ecossistemas das bacias dos rios Paraná e Iguaçu. “É mais um grande investimento em Foz, com impacto na geração de emprego e no desenvolvimento da cidade. E, claro, novo atrativo para segurar o turista em Foz, para que ele gaste o dinheiro no comércio e nos diversos pontos turísticos oferecidos pelo município”, afirmou o governador do Paraná Ratinho Junior, ao lado de representantes da empresa responsável pela obra, na ocasião do anúncio do empreendimento, no início de novembro.

O novo equipamento, quando concluído, será mais uma atração turística na cidade, que vem registrando nos últimos meses uma alta no setor após um período de baixa decorrente da pandemia de Covid-19. A estimativa dos empresários do setor de turismo de Foz do Iguaçu para o último trimestre de 2021, realizada em setembro, foi de que cerca de 200 mil turistas se desloquem para a cidade nos finais de semana e feriados, além do período das festas de fim de ano – a previsão vai ao encontro com os dados divulgados pela Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), que apontou o local, ao lado de Maceió, como o destino com o aumento mais expressivo de vendas no mês de setembro.

Impacto no turismo local

“A expectativa do setor de turismo da cidade é alta com a vinda deste novo atrativo, pois será uma obra com grandes dimensões, onde os turistas poderão conhecer o vasto universo de peixes de água doce”, afirma Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel. “A previsão é que, até o ano de 2023, consigamos aumentar ainda mais a permanência dos hóspedes em nossa cidade, passando de 3 para 4 ou 5 noites, e aumentando o crescimento do turismo em Foz em torno de 20%”.

O empresário ressalta o impacto na área de pesquisa sobre os ecossistemas das bacias dos rios Paraná e Iguaçu que o AquaFoz trará. “O ganho será fundamental para o campo da ciência e tecnologia, já que nossa região é banhada por dois grandes rios e toda a comunidade local e dos municípios do entorno dependem muito da pesca e navegação”, pontua.

Mendes acrescenta que o equipamento deve ser visitado por integrantes da comunidade acadêmica e estudantes, dinamizando o setor turístico da cidade. “Alunos de colégios da região e de países vizinhos terão interesse em visitar a nova atração turística da cidade em busca de conhecimento”.

