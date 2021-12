Umbigo triste: como tratar a região em volta do umbigo?

Compartilhe Facebook

* Por: - 9 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro 9/12/2021 –

Com a chegada dos dias cada vez mais quentes e a proximidade do início do verão, a procura por tratamentos estéticos corporais tem crescido consideravelmente, afirma a Dra. Ana Carulina Moreno, dermatologista que atende na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Os procedimentos estéticos corporais para tratamento de flacidez e gordura localizada têm despertado a atenção das pessoas que desejam reduzir as medidas sem passar por cirurgias, afirma a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. As técnicas de aplicação vêm se desenvolvendo e cada vez mais é possível obter resultados significativos sem comprometer a rotina e sem a temida fase pós-operatória, afinal, logo depois de realizar as sessões dos procedimentos estéticos, os pacientes podem seguir a vida normalmente.

A médica formada pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Dra. Ana Carulina Moreno, comenta sobre alguns procedimentos pouco ou minimamente invasivos que ajudam a eliminar a flacidez e a gordura localizada em uma das áreas que mais ficam à mostra no verão: a barriga.

1 – Ultraformer III:

Através do aquecimento, promove pontos de coagulação em camadas profundas, como músculo e gordura, até chegar na pele. O resultado disso é a destruição das células de gordura, um músculo mais contraído promovendo um efeito lifting, uma compactação da camada de gordura e o estímulo de colágeno da pele, tratando a flacidez da região e o aspecto de “umbigo triste”.

2 – Radiofrequência corporal:

A radiofrequência produz um dano térmico na derme através do aquecimento, atingindo o tecido gorduroso e diminuindo as camadas de gordura. Ela provoca a contração imediata e o estímulo da formação de colágeno que deixam a pele da região tratada mais lisa, sendo bastante eficiente para tratar flacidez e gordura localizada.

3 – Fios de sustentação

Os fios de PDO são um método de suspensão de tecidos compostos por um material biocompatível e absorvível pelo corpo (polidioxanona) que tem como grande objetivo fazer traves de colágeno que sustentam as estruturas do tecido, reduzindo a carga da pele flácida no local e “suspendendo” a queda do umbigo.

4 – Bioestimuladores injetáveis

Os bioestimuladores injetáveis como o Sculptra e o Radiesse, são substâncias que têm como principal objetivo a produção de colágeno de dentro para fora, deixando a pele mais densa, devolvendo a firmeza e suavizando o aspecto “pregueado” da pele em volta do umbigo.

É importante que haja um alinhamento de expectativas entre médico e paciente a respeito dos resultados de cada um dos procedimentos, afinal, para que tenham um efeito ainda mais perceptível, é fundamental que eles estejam associados a uma rotina saudável com bons hábitos alimentares e exercícios físicos regulares.

Dra. Ana Carulina é especialista em procedimentos e tratamentos estéticos (faciais e corporais) no Rio de Janeiro.

