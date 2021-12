Azul faz promoção de Montes Claros para BH por apenas R$ 405; também há ofertas para SP e RJ

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 12 de dezembro de 2021.

Mais um fim de semana chegou e com ele as ofertas mais aguardadas para quem gosta de viajar de avião. Afinal de contas, para nossa equipe, promoção é que nem o Natal: cheio de magia! Por esse motivo, reunimos no post deste sábado (11) os menores preços nos voos que partem de Montes Claros, a fim de que você comece 2022 nas alturas! Portanto, fique ligado(a) nas promoções a seguir, escolha seu destino e boa viagem!

Se você quer viajar em fevereiro, a Azul oferta passagens de ida e volta para Belo Horizonte por apenas R$ 405 (veja os detalhes na imagem abaixo) e para Uberlândia por R$ 498. Ainda pela Azul, no mês de março é possível ir para Cabo Frio (RJ) por R$ 469, São Paulo (Guarulhos) por R$ 473, Rio de Janeiro (Galeão) por R$ 475, Salvador (BA) por R$ 763, Florianópolis (SC) por R$ 823 e Recife (PE) por R$ 1.105.

Para abril, os destinos da promoção deste sábado são as cidades de Brasília (DF), por R$ 781 no voo da GOL (ida) e Azul (volta), e Curitiba (PR), por R$ 684 no voo da GOL.

Todos os valores apresentados correspondem as passagens de ida e volta e já estão com as taxas de embarque incluídas. As companhias aéreas podem alterar os valores a qualquer momento.

