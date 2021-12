Alvo de fake news, soroterapia é alternativa para saúde

Compartilhe Facebook

13/12/2021

13/12/2021 – Não se pode negar que a soroterapia seja eficaz para suprir a deficiência de vitaminas

Autoridades de saúde refutaram fake news sobre eficácia da soroterapia contra Covid-19; especialista explica para quais necessidades a técnica é recomendada



Terapia que consiste na administração de nutrientes por meio de injeção endovenosa no paciente, a soroterapia ganhou destaque por conta de uma fake news veiculada nos últimos meses no país. Nas mensagens e vídeos que circularam em redes sociais, profissionais alegavam que a técnica seria eficaz contra os efeitos de Covid-19, afirmando que os soros teriam substâncias “nutrientes, antioxidantes e multivitamínicas” capazes de reforçar o sistema imunológico.

Em resposta, a Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) afirmou que a soroterapia não previne a Covid-19 e o Cremesp (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) abriu uma sindicância para investigar o caso.

O Ministério da Saúde, por sua vez, divulgou nota em que destacava que, até aquele momento, não havia “nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina” que pudesse “prevenir a infecção pelo novo coronavírus”.

Segundo a Dra. Letícia Fontes, médica responsável pela área técnica da QuantumLife, clínica que atua com tratamentos voltados à medicina integrativa, “não se pode atribuir à soroterapia atributos para os quais a técnica não é indicada, como para prevenir ou combater a Covid-19”.

A profissional pontua, porém, que “não se pode negar que a modalidade seja eficaz para suprir a deficiência de vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes entre outros nutrientes no organismo”.

Técnica é utilizada por celebridades

Fontes explica que, conforme o próprio nome sugere, a soroterapia é uma técnica que tem como objetivo principal administrar nutrientes na veia do paciente com o auxílio de soro. Na prática, trata-se de uma forma de suplementação mais rápida do que a tradicional, realizada por meio de cápsulas que devem ser ingeridas diariamente.

A especialista esclarece que a técnica deve ser prescrita e aplicada por profissionais de saúde, como médicos, biomédicos e farmacêuticos. Neste sentido, contar com o conhecimento especializado pode ser uma garantia de que o procedimento irá oferecer os resultados esperados.

“O ‘tratamento na veia’ é uma solução personalizada para as necessidades de cada paciente. Assim, aqueles que possuem déficit nutricional recebem o soro com os nutrientes necessários”, diz.

Ademais, segundo a médica responsável pela área técnica da QuantumLife, o tratamento também oferece vantagens importantes para além da possibilidade de personalização, como melhor absorção de nutrientes. “A soroterapia proporciona melhor aproveitamento dos nutrientes quando comparada à suplementação oral. Isso porque, ao injetar as substâncias na corrente sanguínea do paciente, não ocorrem perdas durante o processo digestivo”.

Para Fontes, outro fator que justifica a prática e a torna um método de reposição de nutrientes mais eficaz é que ela pode ser aplicada, inclusive, em pessoas com refluxo, gastrite ou problemas intestinais que impedem uma boa absorção de nutrientes pelo organismo.

Para garantir uma terapia customizada, é indicado que o paciente se submeta a avaliação clínica e exames laboratoriais. “Tais procedimentos facilitam que o profissional compreenda as reais necessidades do paciente e saiba também se ele não possui alergia a alguma substância”, conclui.

