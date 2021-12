Perspectivas legislativas para o setor de TI em 2022 é tema de debate em Caxias

Compartilhe Facebook

* Por: - 14 de dezembro de 2021.

Palestrantes do evento serão o presidente da Fenainfo e diretor do Seprorgs, Edgar Serrano, e a assessora Legislativa do Seprorgs e diretora da AGF Advice, advogada Ana Paula Gaiesky Oliva.

No dia 14, a partir das 8h30, o Seprorgs promove palestra sobre as perspectivas legislativas para o setor de TI em 2022, na CIC de Caxias do Sul. A pauta específica da desoneração da folha será uma das protagonistas do debate. Esse assunto, aliás, foi um dos pleitos mais fortemente trabalhados pelo setor de Tecnologia da Informação e Comunicação junto ao Governo Federal nos últimos meses.

Os palestrantes do evento serão o presidente da Fenainfo e diretor do SeprorgsS, Edgar Serrano, e a assessora Legislativa do Sindicato e diretora da AGF Advice, advogada Ana Paula Gaiesky Oliva. Já a mediação ficará por conta do presidente do Seprorgs, Rafael Krug, e o diretor da entidade para a regional Caxias do Sul, Esdras Moreira.

Dentre os assuntos a serem tratados, Serrano chama atenção para a importância da defesa dos interesses do setor, que emprega 1,8 milhão de pessoas no país e representa 8% do PIB brasileiro. “O prolongamento da desoneração da folha é estímulo para geração de novos empregos e crescimento das empresas”, revela.

Ainda segundo Serrano, o projeto é ainda mais importante em um momento como o atual, de retomada da economia no contexto da pandemia da Covid-19. Ele destaca que, desde o início da crise pandêmica, as organizações de TI vêm experimentando quedas em seu faturamento, o que representa desaceleração da atividade econômica nacional e ameaça os empregos gerados pelo segmento.

Um impacto que o presidente do Seprorgs, Rafael Krug, reforça como pauta importante para a entidade no alinhamento de ações conjuntas com a Fenainfo.

“Fazemos parte da Federação, e apoiamos totalmente esta pauta de alta relevância para o setor”, ressalta Krug. “O Seprorgs foi procurado por diversas empresas, que buscavam saber no que poderíamos auxiliar em relação à prorrogação da desoneração da folha, e nossa resposta é este apoio ao trabalho da Fenainfo, inclusive participando ativamente de visitas a parlamentares em Brasília”, complementa.

Já Serrano salienta que o trabalho das duas entidades nesta pauta vem de mais tempo. “Esta vem sendo uma frente de atuação desde 2011, ano em que a desoneração da folha se tornou benefício fiscal criado pela MP 540, convertida na Lei nº 12.546. Ou seja: são dez anos de dedicação a este assunto, que avaliamos como sendo de máxima relevância para a competitividade das empresas do setor”, conclui o presidente da Fenainfo.

O evento em Caxias do Sul é gratuito e aberto ao público.