Como montar uma startup?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2021.

Uma startup é uma empresa recém-criada fundada por um ou mais empreendedores. A startup tem como objetivo oferecer ao mercado serviços ou produtos diferenciados, resolvendo os problemas dos consumidores.

As startups geralmente se concentram no lançamento de operações que exigem um pequeno fundo. O financiamento inicial é fornecido pelos próprios fundadores, suas famílias e / ou amigos.

Uma vez que o negócio inicial cresce, os investidores e credores podem juntar o orçamento para a fonte. Assim, você pode proporcionar a abertura de empresa SP, por exemplo, do jeito que sempre sonhou.

O negócio de startups cresceu muito nos últimos anos e se tornou a nova norma, especialmente durante a crise do COVID-19. Muitos motivos contribuem para as vantagens do Startup, pois os empreendedores têm muito a explorar, aprender e ganhar.

Portanto, saiba hoje como montar sua startup e quais as vantagens disso.

1. Comece com uma ótima ideia

O primeiro passo para aprender como abrir um negócio é identificar um problema e uma solução. Isso ocorre porque startups de sucesso partem de ideias de negócios que atendem às necessidades de um grupo de clientes.

Mas sua ideia nem sempre precisa ser nova. Você pode atualizar produtos ou serviços existentes de uma forma que seja melhor para o consumidor. Isso pode ser tão simples quanto:

Alterar a aparência do produto;

Adicionando um novo recurso;

Encontrar um novo uso de produto que os clientes adoram;

Inovar com tecnologia.

As inovações criam competitividade de mercado e fazem com que você se destaque por ter uma solução criativa para contabilidade para abertura de empresa, por exemplo.

2. Faça um plano de negócios

Depois de ter uma ideia, você vai querer começar a construir um plano de negócios que descreva seus produtos e serviços em detalhes. Deve incluir informações sobre sua indústria, operações, finanças e uma análise de mercado.

Escrever um plano de negócios também é importante para obter financiamento para sua startup. Os bancos são mais propensos a conceder empréstimos a empresas que possam explicar claramente como vão usar o dinheiro e porque precisam dele.

3. Proteja o financiamento para sua startup

O custo de uma inicialização é diferente para cada empresário. No entanto, não importa quais sejam seus custos, você provavelmente precisará obter financiamento inicial de:

Amigos e família;

Investidores anjo;

Capitalistas de risco;

Empréstimos bancários.

Você também pode solicitar um cartão de crédito empresarial. Se você não conseguir a quantia certa de financiamento ou não puder levantar dinheiro para seu negócio, você corre o risco de não conseguir pagar seus custos operacionais.

Isso pode fazer com que você feche as portas. Para ter certeza de obter o valor correto, você deseja estimar seus custos e fluxo de caixa, incluindo as taxas de juros de seus empréstimos.

4. Cerque-se com as pessoas certas

Pode haver muitos riscos ao iniciar um negócio. É por isso que você precisará de consultores de negócios essenciais para ajudá-lo ao longo do caminho, como:

Procuradores;

Contadores públicos certificados (CPAs);

Profissionais de seguros;

Banqueiros.

Construir a equipe de inicialização certa é especialmente importante nos estágios iniciais de pequenas empresas. Isso significa que você deve selecionar cuidadosamente:

Co-fundadores;

Empreiteiros;

Funcionários;

Fornecedores (se necessário).

Assim você se sente mais confiante para ir em frente, podendo contar com pessoas certas.

5. Certifique-se de que está seguindo todas as etapas legais

Desde o projeto do seu produto até a configuração do seu local de trabalho, abrir a startup dos seus sonhos pode ser muito divertido. Mas antes de entrar oficialmente no mercado, você deve seguir as etapas legais certas para ter a melhor chance de sucesso, incluindo:

Candidatar-se a uma licença comercial;

Registrando o nome da sua empresa;

Obter um número de identificação fiscal federal;

Pedido de uma marca registrada;

Criação de uma conta bancária separada;

Familiarizando-se com as regulamentações do setor;

Construir contratos para clientes e outras pessoas.

Dessa forma, você fica em conformidade com a lei e evita quaisquer multas ou punições de diferentes naturezas.

6. Estabeleça um local (físico e online)

Se você precisa estabelecer uma fábrica, um espaço de escritório ou abrir uma loja, você vai querer determinar se alugar ou comprar um imóvel é certo para você. Assim, serviços de consultoria de contabilidade podem ajudar.

Em muitos casos, você pode obter deduções fiscais para administrar um espaço comercial, o que é uma vantagem para possuir seu próprio imóvel. Você também poderá alugá-lo para ter uma renda extra.

No entanto, uma das razões pelas quais as startups alugam no início é para que possam investir seu dinheiro em outros aspectos da empresa.

Lembre-se de que os preços dos aluguéis podem subir inesperadamente, o que pode forçá-lo a gastar mais ou se mudar. Você também não acumulará nenhum patrimônio durante o arrendamento.

Na era digital de hoje, é importante configurar uma presença online e uma plataforma de comércio eletrônico. Na verdade, você terá problemas para ter sucesso sem ele.

Isso ocorre porque os clientes estão cada vez mais comprando online e usando buscadores para obter mais informações sobre seus produtos.

Você pode melhorar ainda mais sua presença online criando um blog. Isso pode ajudá-lo a se estabelecer como um especialista em sua área. Nesse sentido, sua empresa de metodologia Lean Six Sigma pode se tornar referência, por exemplo.

Você também pode usar a otimização do mecanismo de pesquisa (SEO) para aumentar a visibilidade da sua marca nas pesquisas do Google. E é sempre uma boa ideia postar em plataformas de mídia social, onde seu público visita com frequência.

7. Desenvolva um plano de marketing

Cada startup precisa gastar diferentes quantias de dinheiro e tempo em marketing. É uma despesa importante, porque ajuda você a:

Estabelecer uma identidade de marca;

Destacar-se da competição;

Criar relacionamentos com o cliente e construir a lealdade;

Aumentar a visibilidade, o que atrai novos clientes;

Fortalecer a reputação da sua empresa.

Algumas atividades de marketing de inicialização que você deve considerar incluem o uso de mídia social para envolver os clientes e promover cupons ou negócios e dar recompensas por referências, o que traz mais negócios.

Além disso, você pode oferecer amostras grátis ou demonstrações em sua loja e patrocinar eventos para divulgar seu nome nas comunidades locais. Assim, a propaganda da sua empresa de limpeza pós obra chega em quem precisa do serviço, por exemplo.

8. Construir uma base de clientes

Para que o seu negócio inicial tenha sucesso a longo prazo, você desejará construir uma base de clientes. Esses clientes leais podem ajudar a impulsionar suas vendas, porque eles estão dispostos a continuar gastando em sua empresa.

Algumas maneiras de atrair e reter clientes incluem:

Oferecendo regularmente um ótimo produto ou serviço;

Lançar programas de fidelidade para mantê-los próximos;

Usar marketing de afiliados nas redes sociais;

Foco em um ótimo atendimento ao cliente;

Usando pesquisas de mercado;

Pedir feedback diretamente do cliente.

Dessa forma você aumenta o engajamento e a conversão dos acessos em compras ou ações de consulta ao chat. Seus serviços de contabilidade para departamento pessoal podem receber mais clientes, por exemplo.

Vantagens de ter uma startup

Aqui estão alguns fatos que acabam sendo as maiores vantagens do Startup Business e de trabalhar para uma startup como empreendedor.

Estilo de trabalho da Nova Era

As startups são baseadas no conceito moderno que envolve a juventude, e a gestão também está preparada para gostar de trabalhar, o que pode amplificar os resultados de empresas de serviços para condomínios inovadoras, por exemplo.

Programas de bem-estar, incentivos baseados no esforço, mesadas e refeições subsidiadas estão todos incluídos na cultura modernizada de hoje.

Melhor lugar para explorar seu potencial

O céu é o limite; com jovens mentes criativas fazendo brainstorming sobre os detalhes de um projeto, você tende a explorar o lado melhor de seu potencial todos os dias.

Devido a um número limitado de funcionários, cada membro assume mais de uma responsabilidade que envolve multitarefa. Isso pode ser um benefício significativo da startup em termos de estender a capacidade de aprender mais coisas

Benefícios atraentes

Benefícios atraentes para funcionários são uma das vantagens bem conhecidas das empresas Startup. Muitas dessas empresas contratam assessoria contábil empresarial para planejar o orçamento desses benefícios.

Com menos despesas com serviços públicos, infraestrutura e refeições, você pode economizar muito e gastar os fundos em benefícios aos funcionários, como pacotes, assistência médica e auxílio-custo.

Horário de trabalho flexível

Falando em liberdade, até você tem no seu local de trabalho, é por isso que muitas pessoas optam por empregos em startups.

As startups também fornecem o espaço necessário para que você possa prosperar em diversas condições. A liberdade no trabalho permite que você se concentre melhor em uma campanha.

Melhor utilização de recursos

Uma vez que startups envolvem pensamento criativo, uso otimizado de habilidades e recursos, o empreendedorismo tende a se destacar sob pressão.

Ao contrário da cultura de trabalho tradicional, os funcionários têm autoridade para verificar seu trabalho por conta própria. Assim, os funcionários muitas vezes podem tomar decisões cruciais por conta própria para contribuir com o progresso do negócio inicial.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.