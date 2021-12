Palestras atualizam alunos do High School sobre universidades norte-americanas

Compartilhe Facebook

16 de dezembro de 2021.

São Paulo 16/12/2021 – Fazemos um panorama de todo o processo, mostrando as cartas de recomendação, como funciona o SAT, etc

A admissão nas universidades norte-americanas é um processo integral

Em conjunto com a Education USA, o High School da escola IBEU-RJ, cujo currículo é da Griggs International Academy (GIA-BR), elaborou um material de apoio aos alunos em fase de ensino-médio aqui no Brasil interessados em fazer faculdade nos Estados Unidos. Diversas informações são constantemente divulgadas para orientar a fundo os estudantes que sonham em seguir a carreira acadêmica fora do país.

Neste sentido, Patrícia Martins, coordenadora do GIA-High School no IBEU-RJ e orientadora do Education USA, visita todas as turmas a cada semestre com conteúdos especializados e focados nos ingressos às universidades norte-americanas. Em suas palestras, Patrícia fala sobre as diferentes etapas da candidatura universitária internacional. “Fazemos um panorama de todo o processo, mostrando as cartas de recomendação, como funciona o SAT, etc. Inclusive, oferecemos aos alunos a oportunidade de fazerem um simulado SAT adicionalmente para que estejam ambientados quando for a hora”, explica a coordenadora.

O SAT é uma das opções de provas padronizadas utilizadas pelas universidades norte-americanas como parte do processo seletivo. O texto é composto por mais de 150 questões, divididas entre seções de inglês (interpretação de texto e gramática) e matemática.

Adicionalmente, o High School da Griggs no IBEU-RJ ainda convida representantes de universidades americanas para apresentações exclusivas às turmas sobre temas variados e pertinentes à candidatura nas universidades dos Estados Unidos. Diante disso, Karem Ragnev, diretora acadêmica da GIA – Brasil e América Latina, explica que o incentivo e disseminação de tais informações aos alunos se dá pela preocupação que a Griggs tem em proporcionar um ensino global, com foco em todas as etapas da vida acadêmica dos estudantes. “Sabemos da importância que é estar preparado para ingressar na faculdade e mais ainda quando a opção é por uma universidade norte-americana. É preciso que o aluno esteja munido de todas as informações possíveis, por isso, esse trabalho que acontece no GIA-High School do IBEU-RJ em parceria com o Education USA é essencial”, completa a diretora.

Processo de admissão

A admissão nas universidades-norte americanas é um verdadeiro processo holístico, que envolve diferentes instrumentos. Entre eles, testes padronizados de inglês (chamados de TOEFL, IELTS) e de conhecimento específico (SAT, ACT). Além disso, cartas de recomendações dos professores são levadas em consideração, bem como o histórico escolar de todos os anos do High School/Ensino Médio dos alunos, além de atividades extracurriculares.

De acordo com informações do Education USA, é ideal ainda que o estudante crie portfólios. Por exemplo: se ele pretende estudar artes, deve montar sua “pasta” de acordo com os critérios das universidades escolhidas. Se a opção for teatro ou música, no entanto, terá que fazer uma audição ou gravar um vídeo. Acima de tudo, o essencial é se certificar ao máximo acerca dos critérios de aprovação da universidade escolhida, pois pode variar de uma para a outra.

Website: https://griggsk12.com/