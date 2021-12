Empresa de marketing digital recebe certificado “Great Place to Work”

Compartilhe Facebook

16 de dezembro de 2021.

São Paulo – SP 16/12/2021

Segundo empresário, o selo pode trazer benefícios internos, para os colaboradores das empresas e também externos, gerando mais clientes e perspectivas comerciais

Consultoria global que atua na gestão de clima organizacional em empresas, o Great Place to Work (GPTW), ou traduzido para o português, “Ótimo lugar para trabalhar”, há 25 anos promove, também, em escala global, um ranking e uma certificação – o selo GPTW – que indica quais são as melhores companhias para se trabalhar, com bom ambiente laboral e que tragam o fator humano como centro da estratégia corporativa. A cerimônia que avalia e certifica as melhores empresas brasileiras para trabalhar, que acontece em território nacional desde 1997, teve a edição de 2021 realizada de forma virtual no dia 18 de outubro.

Neste ano, a lista das empresas premiadas já foi divulgada e traz, no ranking que avalia as empresas brasileiras, a agência de marketing digital Chili Publicidades. Para Diego Ortiz, cofundador da empresa, o recebimento do prêmio – e da certificação – permite que sejam identificados os pontos em que a companhia pode melhorar e avaliar a satisfação da equipe “com as demandas e as exigências” da agência. “Além disso, também é muito importante podermos aumentar o nosso time, pois outros profissionais saberão que é um bom lugar para se trabalhar e com um grupo alinhado”, afirma.

Com o marketing digital tão em alta, estando em uma das profissões com mais destaque em 2021, de acordo com uma pesquisa realizada pelo LinkedIn, o executivo acredita que o prêmio pode fazer com que outras empresas da área possam melhorar o ambiente de trabalho e, consequentemente, a prestação de serviços de forma geral. “Acredito que o selo é uma forma de saber a opinião do seu time, e com isso, absorver quais mudanças podem ser necessárias na corporação. Com pessoas felizes, o clima melhora e assim as coisas funcionam com mais naturalidade”’, afirma.

Ortiz ressalta que, para além da importância interna do certificado, impactando na qualidade organizacional, o GPTW tem relação direta com a adesão de novos clientes e novas perspectivas comerciais, visto que os consumidores saberão que os funcionários são devidamente capacitados e que, para além da questão comercial, existem pessoas sendo devidamente valorizadas por trás de cada processo.

“Esse selo traz ao mercado a visão de que existe uma boa comunicação entre gestores e funcionários e com isso, os clientes entendem a visão da empresa”, afirma. “Já para os colaboradores, isso demonstra que são honestos e cumprem seus objetivos. Certifica que tanto os líderes, quanto os contribuintes são pessoas competentes e que podem assumir grandes responsabilidades”, finaliza.

