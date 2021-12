Programa de bolsas do Clube dos Sonhos será realizada no próximo dia 20

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 17 de dezembro de 2021.

17/12/2021 –

O Instituto Alpha Lumen – Apoio ao Talento anunciará os novos contemplados ao programa de bolsas para o ano letivo de 2022. Evento contará com a presença do treinador de vôlei, Bernardinho, do navegador e diretor de rali, Lourival Roldan, e da piloto joseense, Moara Sacilotti

Nesta próxima segunda-feira, dia 20, o Instituto Alpha Lumen – Apoio ao Talento, receberá os alunos da rede pública aprovados em processo seletivo para participar do Clube dos Sonhos – fase final do programa de bolsa de estudos, que dá acesso ao Projeto Escola (projeto social que investe e oferece ferramentas a crianças e adolescentes com múltiplas inteligências, que muitas vezes passam despercebidos nas escolas e na sociedade).

O encontro será realizado no Hotel Nacional Inn Dutra, em São José dos Campos (SP), das 9h às 18h30. A expectativa é de que cerca de 500 pessoas participem deste momento, incluindo empresas e empresários que dão vida ao Clube dos Sonhos. Além de abrir portas e valorizar a conquista dos novos alunos, também haverá a entrega das medalhas conquistadas ao longo do ano pelos participantes veteranos do programa – uma vez que eles são incentivados a participarem de olímpiadas, desafios etc. Essa entrega de medalhas será feita por um dos maiores treinadores de voleibol do mundo, Bernardinho.

“O Bernardinho, que acompanha o Clube dos Sonhos desde 2018, é uma referência que traz valores, motivação e inspiração para essas crianças e adolescentes. É um privilégio contar com a parceria desse ídolo do nosso país para ampliar oportunidades a toda essa garotada”, declarou a presidente e fundadora do Instituto Alpha Lumen, Nuricel Villalonga Aguilera.

Outro momento marcante deste evento será o talk show com a presença confirmada de um dos maiores nomes do rali nacional, Lourival Roldan – primeiro brasileiro a ser campeão no Rally Dakar, e diretor de prova de um dos maiores ralis de regularidade do Brasil, a Mitsubishi Motorsports. “É uma oportunidade maravilhosa poder falar com esses jovens. Contar um pouco da minha história de vida e transmitir-lhes esperança e motivação. Dizer que sim, é possível sonharmos com grandes coisas, sermos ousados em acreditar em nossos sonhos a ponto de convencer não só a nós mesmos, mas as outras pessoas. Minha vida está cheia destes exemplos, e a conquista do Dakar é um deles”, pontuou Roldan, que em 2019 entrou para o seleto hall de competidores do rali mundial, chamado de Legends.

A piloto de moto Moara Sacilotti – natural de São José dos Campos – também marcará presença e subirá ao palco do Clube dos Sonhos para conversar com o público. Ela começou no motocross aos sete anos e, atualmente, soma 35 anos de carreira, e orgulha-se de ter sido a primeira mulher a acelerar nas trilhas. “O esporte é maravilhoso e todas as pessoas deveriam praticar alguma modalidade. Entretanto, o que temos de mais valioso é o nosso conhecimento e, por isso, os estudos nunca podem ser abandonados. Eles nos permitem uma evolução contínua e nos ajudam a descobrir e desenvolver os nossos dons”, destacou a piloto, que tem 21 participações no Sertões, é três vezes campeã Brasileira de Rally e única piloto brasileira vice-campeã do Mundial de Rally.

O Clube dos Sonhos é a iniciação desses alunos no Projeto Escola. “Mais de 2 mil estudantes passaram por um rigoroso processo seletivo em busca do sonho de ter acesso a múltiplas oportunidades para potencializar o talento por meio da educação. O Clube dos Sonhos é o momento final desse processo que permite ingressar no Instituto, mas também marca o início da transformação do futuro de cada um deles”, explicou Nuricel.

O Clube dos Sonhos

O Clube dos Sonhos é um projeto de apoio estruturado, que oferece bolsas de estudos ao Projeto Escola do Instituto Alpha Lumen destinado a jovens e crianças de baixa renda e que possuem múltiplas habilidades, seja acadêmica (intelectual e social), artística (criativa) etc. “Nossa missão está em encontrar esse perfil de jovens e crianças e fornecer-lhes o suporte adequado para alavancar seus potenciais e talentos, de forma que eles possam contribuir com as regiões e pessoas de seu entorno. Formamos esses indivíduos para o empreendedorismo, incentivando a cultura do protagonismo, a fim de que eles desenvolvam projetos e articulem soluções criativas”, enfatizou Nuricel.

Para o ano letivo de 2022 foram abertas 33 bolsas integrais de estudo, destinadas a estudantes das escolas públicas de São José dos Campos, Jacareí, Monteiro Lobato, Caçapava e Santa Branca, que ingressarão em classes do ensino fundamental até o 1º ano do ensino médio, juntando-se a outros 84 bolsistas que já fazem parte do Projeto Escola.

O processo seletivo foi realizado em três fases: prova online, exame presencial e análise financeira da família do candidato.

Serviço:

Clube dos Sonhos

Dia: 20 de dezembro

Horário: das 9h às 18h30

Local: Hotel Nacional Inn Dutra

Endereço: Dep. Benedito Matarazzo, 9009 – São José dos Campos

Organização: Instituto Alpha Lumen – Apoio ao Talento

Website: https://alphalumen.org.br/