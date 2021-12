Projeto “Cura Pelo Hábito” lança curso online

Compartilhe Facebook

20 de dezembro de 2021.

São Paulo 20/12/2021 –

O curso está disponível na plataforma Eduzz

Idealizado por Claudio Cotter, fisioterapeuta com formação no Método Busquet e Rafael Ferreira, acupunturista e Thetahealler, o curso online “Cura pelo hábito” foi desenvolvido baseado no livro de mesmo nome, com o objetivo de conscientizar os pacientes a respeito da importância da mudança de comportamento. As aulas já estão disponíveis na plataforma ‘Eduzz’, desde o lançamento em novembro de 2021 e os 2 autores tem pós-graduação em Medicina psicossomática.

“A adequação de atitudes em conjunto a qualquer tratamento é essencial, são diversos estudos que nos mostram a importância da mudança de hábitos. Tais ações auxiliam na terapia e fazem com que o tratamento das pessoas seja otimizado, dentro e fora das clínicas”, explicam os autores.

Informações sobre o assunto e o curso pelo link: https://curapelohabito.com.br/curso