ABREE e Porto Velho inauguram central de logística reversa

22 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP 22/12/2021

A meta é conscientizar a população da cidade e assegurar a destinação final ambientalmente correta de 100% dos produtos pós-consumo coletados

Para iniciar uma nova etapa da logística reversa em Porto Velho, seguindo as metas estabelecidas no Decreto Federal 10.240/2020, a ABREE – Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos – anuncia a assinatura do Acordo de Cooperação com a prefeitura da cidade. O objetivo central da ação é dar a destinação final ambientalmente correta de 100% dos produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados na capital rondoniense.

“O primeiro passo do processo da logística reversa é a conscientização da população a fazer o descarte ambientalmente correto dos produtos. Em Porto Velho, as ações e soluções de logística reversa começam a partir de agora. Aumentando a quantidade de matérias-primas vindas da reciclagem, diminuímos o uso de recursos naturais, com isso conseguiremos preservar e proteger o meio ambiente de forma eficiente”, explica Sergio de Carvalho Mauricio, presidente da ABREE.

Para celebrar a parceria, foi realizado um evento no dia 17 de dezembro, na Cooperativa de Materiais Recicláveis, no Catanorte de Porto Velho, local que também é ponto de recebimento. Estiveram presentes o Secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, o governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, o prefeito de Porto Velho, Hildon de Lima Chaves, o secretário municipal de serviços básicos – SEMUSB, Wellen Antônio Prestes Campos, o secretário do estado do desenvolvimento ambiental de Rondônia – SEDAM, Marcílio Leite Lopes, a gerente executiva da ABREE, Mara Ballam, entre outras autoridades e parceiros.

No site da ABREE a população encontrará uma lista completa de quais produtos podem ser descartados. São alguns exemplos: batedeira, ferro elétrico, fone de ouvido, liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água e televisão. Para saber mais sobre o descarte ambientalmente correto, visite: https://abree.org.br/.

O atendimento no município de Porto Velho será realizado pela própria coleta seletiva da cidade ou o descarte também pode ser feito diretamente na Cooperativa de Materiais Recicláveis Catanorte de Porto Velho, localizado na Vila Princesa, Porto Velho – RO.

