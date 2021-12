Recife lança aplicativo interativo para mostrar os encantos turísticos da cidade

Compartilhe Facebook

Ferramenta interativa reúne informações históricas sobre o Bairro do Recife, mais explorado pelos turistas e recifenses na capital pernambucana

Recife é uma das capitais turísticas mais visitadas do país. E por ter tantos atrativos requer dos visitantes, ou mesmo dos moradores da cidade, informações sobre os melhores pontos e atrações turística, que podem ser priorizados, dependendo do período de hospedagem na cidade.

Já era ideia do prefeito de Recife, João Campos, mostrar a cidade e seus encantos como se deve, valorizando seus ativos. E tudo foi planejado para que o Recifeando, um aplicativo de celular, que roda em uma estrutura semelhante ao conhecido Pokémon Go, possibilite a interação do usuário com cada ponto turístico visitado.

Segundo o Secretário Municipal de Transformação Digital, Rafael Figueiredo, foi com esse propósito que nasceu a ferramenta interativa, que reúne informações históricas sobre o Bairro do Recife, mais explorado pelos turistas e recifenses na capital pernambucana.

Figueiredo destaca que o app é gratuito e está disponível para celulares com sistema operacional Android ou IOS, mostrando um panorama dos monumentos que fazem parte desse bairro que é referência de diversas intervenções que promovem condições criativas de viver a cidade.

O aplicativo faz uso da Realidade Aumentada (RA – tecnologia que recria ambientes reais dentro da realidade virtual através de uma câmera e com o uso de sensores de movimento) para promover uma experiência que permite explorar o bairro de maneira interativa e ainda mais autônoma. Também pode ser usada como ferramenta de aprendizagem escolar tornando o conhecimento mais prazeroso, além de ser um canal interessante para os guias turísticos.

A Prefeitura do Recife, por meio do Programa Recentro, iniciativa que busca revitalizar e modernizar a área central da cidade, é parceira da iniciativa e gerencia a ferramenta, que foi desenvolvida pela empresa Rdmapps.

A partir de 10 tipos de classificação: igrejas, praças, monumentos, pontes, museus, prédios, torres, teatros, ruas, fortes e equipamentos turísticos ligados à Secretaria de Turismo e Lazer do Recife. A cada clique são exibidas as especificações em linguagem simples, sobre a história de cada item catalogado.

Ao passo que for avançando nessa descoberta interativa, o cidadão vai acumulando pontos e sendo estimulado a explorar outros lugares do bairro. O Recifeando faz uso do serviço de localização do GPS do celular e mapeia todos esses elementos.

O aplicativo foi pensado para divulgar o potencial turístico da cidade. O acervo histórico foi pesquisado e reunido por Jacques Ribeboim, unindo arte, cultura e tecnologia e apresenta um jeito novo de vivenciar o bairro mais antigo da cidade.

A partir do serviço de localização do GPS do celular, o aplicativo mapeia monumentos, equipamentos públicos e privados, ruas e obras de arte espalhados pelo bairro mais antigo do Recife. Cada um desses marcos conta com um breve relato com linguagem simples e repleto de conteúdo, proporcionando um jeito diferente de explorar e viver a cidade.

“A forma como a gente hoje consome bens, serviços e informações mudou. Cada vez mais as pessoas buscam na tecnologia formas de se relacionar de maneira mais autônoma. Cabendo ao poder público, também, usar as informações de dados para criar alternativas modernas, interessantes e criativas capazes de promover cidadania digital. Unir esforços para criar soluções criativas também é nosso papel e o Recifeando é a prova de que essas alianças são bem-vindas”, afirma Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro do Recife.

A Secretaria Executiva de Transformação Digital do Recife gerencia todo o projeto Recifeando, que foi desenvolvido através de financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, do governo federal e patrocínio do Itaú. Para sua continuidade e expansão, foi cedido à Prefeitura do Recife, que, futuramente, ampliará, através de parceria com os historiadores da cidade, para toda a região.

Como fazer o download do aplicativo:

Recifeando AppleStore – (https://apps.apple.com/tn/app/recifeando/id1575365084)

Recifeando Google Play – (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roadmapps.recifeandoandroid&hl=en_US&gl=US)

Website: http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/15/12/2021/recifeando-aplicativo-apresenta-um-jeito-interativo-e-criativo-de-conhecer-o