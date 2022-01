Golpe virtual phishing lesa consumidores e empresas. Saiba se proteger

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de janeiro de 2022.

Somente em 2021, mais de 150 milhões de pessoas no Brasil caíram nesse golpe virtual que engana as vítimas com sites e aplicativos falsos.

As mensagens consideradas phishing, também conhecidas como phishing scam, estão entre as maiores ameaças da internet. São golpes aplicados via redes sociais, SMS, WhatsApp e e-mails que podem resultar em consequências desastrosas para as vítimas, especialmente em forma de prejuízo financeiro.

Em 2021, de acordo com a Psafe, o phishing fez mais de 150 milhões de vítimas no Brasil. Por isso, quando você buscar um serviço na internet, como um empréstimo online confiável, atente-se a qualquer pedido de depósito adiantado, pois provavelmente é golpe.

O que é phishing?

O termo phishing faz referência à palavra inglesa fishing que, na tradução para o português, significa “pescaria”.

A associação com essa atividade não é por acaso, visto que o phishing scam é um tipo de crime virtual que faz uso de iscas (técnicas para ganhar a atenção de um indivíduo) para induzir uma pessoa a realizar determinada ação.

Quando a pessoa morde a isca, ela passa seus dados bancários ou até mesmo outras informações confidenciais a criminosos e, quando percebe que foi vítima de um golpe virtual, é tarde demais. Além disso, o notebook, tablet, computador ou smartphone pode ser infectado com algum tipo de arquivo malicioso (malware) ou vírus.

Geralmente, essas mensagens são elaboradas para aparentar terem sido emitidas por instituições renomadas, como órgãos do governo (normalmente Detran ou Receita Federal), administradoras de cartão de crédito, operadoras de telefonia e bancos. No entanto, também existe a possibilidade de os criminosos se passarem por pessoas físicas.

Como se proteger desse tipo de golpe?

Hoje em dia, os antivírus não são mais suficientes para detectar esse tipo de ameaça. Portanto, a principal forma de se proteger é utilizar recursos baseados em Inteligência artificial. Confira, abaixo, algumas dicas importantes.

Nunca clique em links de fontes desconhecidas, principalmente os que forem compartilhados via redes sociais ou WhatsApp;

sempre desconfie de informações compartilhadas que dizem respeito a supostas promoções ou descontos;

não insira dados sensíveis em links que você não tiver certeza da procedência;

sempre confirme a autenticidade das informações nos sites e páginas oficiais das marcas.

receber um e-mail com erros de ortografia é um grande indicativo de golpe;

nunca faça download de anexos desconhecidos. Além de te redirecionar para um site falso, os ataques de phishing podem ser utilizados para te induzir a baixar um malware (arquivo malicioso);

se você cair nesse tipo de golpe, denuncie ao Google. Acesse este link de buscador e adicione o link do site falso. Assim, você ajuda outras pessoas a não caírem no mesmo golpe

Principais tipos de phishing

Conforme mencionamos, existem diversas formas de ataque phishing. Veja a seguir as principais.

Phishing de e-mail

Este é o tipo mais comum de phishing, aplicado desde os anos 90. Os cibercriminosos enviam esses e-mails para qualquer endereço que eles obtenham informando que existe um problema com a conta, sendo necessário clicar no link fornecido.

No entanto, esse tipo de ataque não é tão difícil de detectar, uma vez que a mensagem quase sempre contém erros gramaticais ou ortográficos.

Spear phishing

O spear phishing é um tipo de ataque focado em um determinado grupo, sejam clientes de uma empresa, funcionários do governo ou até mesmo a uma única pessoa.

Whaling

O termo vem da palavra whale, que significa “baleia”. Isso quer dizer que esse tipo de ataque está associado ao tamanho do peixe a ser pescado. Geralmente, o whaling visa executivos famosos ou personalidades importantes, como o presidente de determinada empresa. O ataque vem disfarçado de notificações internas da própria empresa ou por meio de intimações judiciais.

Vishing

Neste tipo de phishing, a letra “p” foi substituída pela “v” porque o vishing utiliza dispositivos de voz para pôr o golpe em prática.

Os cibercriminosos podem usar o recurso para fazer uma ligação direta para a sua residência, celular ou enviar mensagens de texto (SMS) dizendo que o seu cartão foi bloqueado e que é preciso ligar para determinado número solicitando a liberação.