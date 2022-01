Bluefields anuncia inscrições para seu programa de mentoria a startups

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 28 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 28/1/2022 –

Na nova edição do Programa Sparks, a aceleradora promete ajudar empreendedores a darem o pontapé inicial nos seus negócios e guiá-los para o caminho do sucesso

Começar um negócio pode ser desafiador, ainda mais quando se trata de inovação. Pensando nisso, a Bluefields, aceleradora de startups, criou o programa Sparks, com foco em acompanhar mentes criativas durante os primeiros passos e desafios para empreender por meio da tecnologia nos mais diversos setores. As inscrições estão abertas no site oficial do programa até 29 de abril de 2022.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Brasil possui mais de 20 milhões de empreendedores no Brasil e ao que tudo indica esse número tende a aumentar.

Uma ideia inovadora não é suficiente para fazer um empreendimento dar certo. “Muitas pessoas acreditam que montar um negócio é só ter uma boa ideia, mas a criatividade sozinha não adianta. Para um empreendimento dar realmente certo, esse empreendedor precisa de auxílio”, afirma Paulo Humaitá, CEO da Bluefields.

Essa ajuda pode vir de várias maneiras. Dentro do universo das startups existe a possibilidade de trabalhar lado a lado com uma aceleradora e essa é uma maneira eficiente de acelerar a jornada empreendedora, capturando dados do mercado para não perder tempo e dinheiro executando coisas que não deveria.

Pensando nisso, a Bluefields, aceleradora de startups, abriu as inscrições para a 8ª turma do programa Sparks. “O programa Sparks foi criado para resolver o problema da solidão empreendedora ao ajudar pessoas a testarem ideias inovadoras e descobrir se ali realmente existe um negócio em potencial, além de possibilitar a conexão com mentores e investidores que possam alavancar essa inovação”, explica Paulo.

O programa acontece duas vezes por ano e tem uma duração de três meses. Nesse período, o time da Bluefields ajuda a aplicar as principais ferramentas de empreendedorismo e inovação do mundo para ouvir o mercado através de dados e métricas de validação.

“Conhecendo o mercado, percebemos que é muito alto o índice de mortalidade das inovações e isso é ruim para o país, porque existem muitas ideias boas por aí que precisam de um polimento para dar certo. Além disso, muitos dos novos negócios não têm o retorno financeiro esperado e também não conseguem encontrar as pessoas certas para investir nessa inovação”, revela Humaitá.

Desde que a Bluefields iniciou o programa, há 3 anos, nota-se que as startups que passaram pelo Sparks sobrevivem cinco vezes mais do que outras startups do mercado. A Bluefields é parte de uma rede global de aceleradoras que conta com as melhores práticas de startups em países em desenvolvimento, com um conhecimento acumulado através de milhares de empreendedores acelerados. O time da Bluefields é eficiente e acolhedor para lapidar grandes ideias e propósitos empreendedores.

SERVIÇO

Programa Sparks

Inscrições: até 29 de abril de 2022

Link: https://bluefieldsdev.com/sparks/

Website: https://bluefieldsdev.com/