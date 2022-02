Tipos de roleta online: Conheça as 3 versões mais populares

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de fevereiro de 2022.

A roleta é provavelmente um dos jogos de cassino mais jogados há séculos (veja sua popularidade no cassino online Vulkanbet, por exemplo). É simples, mas emocionante. É um ótimo jogo para socializar em cassinos físicos e online.

Então, o que torna a roleta o jogo favorito de tantos apostadores? Existem várias histórias sobre como esse popular jogo de cassino surgiu, mas todos concordam sobre como ele foi disponibilizado pela primeira vez na França do século XVIII.

À medida que a roleta se tornou amplamente disponível, várias variações começaram a aparecer. As regras foram alteradas para acomodar os hábitos dos jogadores locais, e hoje existem verões específicas até mesmo para a roleta de casino online https://vulkan37.bet/pt/category/roulettes.

Dito isso, separamos a seguir para você as versões mais populares do jogo ao redor do mundo:

Roleta Francesa

Há muitos jogadores que consideram a roleta francesa a rainha de todos os jogos de cassino – e não apenas da roleta. Não é de admirar, pois este é realmente um dos jogos de mesa mais antigos, que remonta à revolução francesa.

A roleta francesa tem um layout de mesa diferente, mas é jogada na roda europeia. Cada jogador tem que colocar suas fichas na mesa, dependendo de como quer apostar.

Os jogadores podem escolher rouge e noir (números vermelhos e pretos), par e ímpar (números ímpares e pares) ou manqué ou passé (números baixos e altos).

Os números baixos são de 1 a 18, e os números altos são de 19 a 36. O croupier é o homem responsável, pois anuncia que as apostas estão encerradas e administra a roleta. Uma vez que a bola para, ele anuncia o número.

Roleta Americana

A Roleta Americana tem uma roda um pouco diferente que contém um zero (0) e um zero duplo (00), ambos marcados com a cor verde, colocados em frente um do outro, o que perfaz um total de 38 números na roda.

Acredita-se como esse tipo de roleta se desenvolveu em Atlantic City, pois foi introduzida uma regra especial – a rendição. O surrender é o mesmo que la partage, pois permite que você mantenha metade da aposta quando a bola cair em um zero.

Outros dizem que a roleta americana nasceu em Nova Orleans porque foi onde o duplo zero foi introduzido pela primeira vez.

Roleta Europeia

A roleta europeia é a mais presente nos cassinos online (e oferecem ótimos ), especialmente se o casino for propriedade de uma empresa europeia. A roda tem 26 números e um zero, com números alternados em preto e vermelho, e zero sendo verde.

Sua roda se parece com a roda francesa, mas o layout da mesa é estilo americano, com duas fileiras de apostas externas. Além disso, quando se trata de probabilidades, está bem no meio entre a roleta francesa e americana.

Além desses três tipos básicos de roleta, todo cassino online decente também oferece outras variações. Para a melhor experiência de cassino, certifique-se de experimentar jogos de roleta online com dealers ao vivo e ficar por dentro que o site oferece.

A experiência será quase a mesma que se você estivesse em um cassino real, mas você estará seguro e no conforto de sua própria casa.