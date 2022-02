Grupo Scapini completa 45 anos de tradição no transporte rodoviário de cargas

Compartilhe Facebook

Referência no setor, a empresa visa proporcionar ainda mais crescimento para os colaboradores, fornecedores e clientes

No último dia 13 de janeiro, o Grupo Scapini, empresa transportadora sediada em Lajeado, no Rio Grande do Sul, celebrou 45 anos de história, de experiência e de conhecimento nas entregas atuando no setor de transporte rodoviário de cargas (TRC) e logística. Constituída por Diamantino Scapini em 1977, a corporação conquistou mais de 30 filiais espalhadas por todo o território nacional, abrangendo também o transporte internacional com filiais na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.

Ao longo desses anos, o grupo ampliou seus serviços e adotou diversas funções no segmento do transporte que hoje contribuem com a expansão e com a qualidade do mercado logístico em prol do desenvolvimento da economia do país. Além da Scapini Transportes Nacionais e Internacionais, a rede conta com a empresa LAM, especializada na manutenção de frotas e equipamentos pesados, semipesados e leves; a Scasul, locadora de veículos; a Honda Scapini, de venda de seminovos; e as mais recentes implementações com a Translíquidos, voltada para o transporte de produtos químicos, petroquímicos e outros granéis líquidos; e a ScapiniSul, focada nas operações digitais e no mercado de e-commerce.

Para Lucas Scapini, CEO do Grupo Scapini, os mais de 40 anos no segmento proporcionam grandes diferenciais, como a expertise e a prontidão. Dessa forma, visam, ainda mais, ao crescimento, à qualidade e à disposição para atuar se possível mais 45 anos nesse setor tão importante para o desenvolvimento do nosso país.

Já para 2022, Lucas afirma: “O grupo espera para este ano uma reestruturação de operações, principalmente no que se refere a combustíveis que poluem menos e que emitem menos CO2. Assim, estaremos focados em uma maior sustentabilidade do planeta. Com certeza será um período de fortes investimentos em ambiental, social e governança (ESG)”.

Esse conceito de ESG se torna de suma importância para o TRC, visto que analisa o comportamento e o comprometimento das empresas quanto às práticas ambientais, sociais e de governança, ainda mais se tratando de uma atividade responsável por mais de 65% de toda a carga transportada no Brasil, como o modal rodoviário.