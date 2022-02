Benefícios da caminhada para a saúde

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2022.

Independente da época do ano, a maioria das pessoas tenta manter o corpo em movimento para além da estética, ter algum benefício para a saúde.

E o mais simples e barato é o hábito de fazer caminhadas. Basta calçar um tênis confortável, colocar roupas leves e que te deixem à vontade e sair para a rua, além de sempre levar uma garrafinha de água para hidratação.

Quem não curte ficar carregando uma squeeze, existem aquelas mochilas de hidratação, que são próprias para isso. Nelas, além da água ou algum isotônico, você ainda tem espaço para levar um documento, seu celular e até mesmo uma blusa ou capa de chuva.

Opções não faltam… desde aquela pracinha do seu bairro, até locais públicos como parques, ou até mesmo em shoppings, sempre vai ter pessoas praticando a caminhada como forma de manter o corpo em movimento.

São tantos os benefícios para a saúde, que fizemos uma lista com os mais comuns:

Saúde Cardiovascular

Sem sombra de dúvidas uma boa caminhada é importante aliada do coração. Isso porque o exercício estimula a circulação, o que consequentemente baixa a pressão arterial e relaxa as veias, fazendo com que o processo de contração muscular seja beneficiado.

Previne o Diabetes

A caminhada é ótima para manter seus níveis de açúcar no sangue em ordem. Com isso, sendo diabético ou não, você é beneficiado de forma direta, pois vai ter um controle ou vai fazer a prevenção de um problema futuro.

Baixa o Colesterol

Com a prática constante de caminhadas, seu organismo naturalmente vai acelerar seu metabolismo. Isso obriga o corpo a queimar mais rapidamente o LDL, que são as substâncias que geral o colesterol.

Com menos LDL no corpo, menos acúmulo de gordura, o que vai lhe garantir um corpo mais esbelto. Por isso é comum ouvir dizer que a caminhada emagrece!

Melhora o seu fôlego

Quem está meio sem ar, cansando fácil e precisando respirar fundo para fazer qualquer atividade de baixo impacto, a caminhada é um ótimo tipo de exercício.

Isso porque com a prática constante (não precisa ser muito mais do que 30 minutos por dia), seus pulmões vão estar mais treinados, o que lhe garante mais ar e disposição no dia a dia.

Articulações agradecem

O baixo impacto que uma caminhada oferece é excelente para quem tem problemas de circulação ou qualquer outro tipo de doença.

Pode reparar, seja qual for o tipo de internação hospitalar que um indivíduo precise ter, a primeira coisa que os médicos fazem é pedir para a pessoa caminhar dentro do quarto ou corredor do hospital.

No caso das articulações, além de não ter risco de se machucar, você ainda vai promover um fortalecimento muscular, o que melhora as condições de recuperação e ainda deixa você menos suscetível a novas lesões.

Aumento da força muscular

Como falamos no item anterior, a musculatura das pernas e abdômen ganha bastante com a prática das caminhadas diárias. Nos membros inferiores, podemos citar um ganho de força e massa muscular nas coxas, glúteos e quadríceps.

No abdômen, para ficar ereto e caminhar no ritmo, geralmente se mantêm o tronco reto, abdômen mais contraído e costas esticadas, o que ajuda muito na postura.

Melhora seu sono

Quem tem dificuldades em dormir ou sofre com insônia deve ter o hábito de caminhar. Isso porque o exercício (mesmo que de baixo impacto) diminui o cortisol, hormônio responsável pelo estresse e que costuma ser o vilão na hora que você precisa relaxar e dormir.

O cortisol mantém o corpo em alerta, como se você estivesse em perigo. E por isso a pessoa não consegue relaxar e ter uma noite de sono tranquila e reparadora.

E sabemos que o sono é vital para que a pessoa tenha disposição e saúde para enfrentar a rotina de trabalho, estudos e correria do dia a dia.

Caminhar melhora a saúde

Em Harvard existe um relatório chamado “Walking for Health” que comprova que a caminhada pode combater inúmeras doenças ou condições de saúde, sendo inclusive mais importante nesse quesito do que outros tipos de exercícios.

Caminhar é um exercício seguro

A caminhada é o exercício cardiorrespiratório mais seguro para quem é sedentário. Se você pretende sair da inércia e quer começar a prática de um exercício, mas tem medo que possa passar mal, caminhar é para você!

É o exercício com menor taxa de lesão que existe. Por isso, você pode fazer sem medo. Comece com trajetos curtos, de 5 a 10 minutos e vá ampliando conforme se sente à vontade.

Quando se sentir com mais fôlego, pode alternar caminhadas mais lentas com passadas mais rápidas e intensas.

Quer elevar o grau do exercício? Quando sentir que a caminhada está fácil demais, procure locais com subida ou tente levar algum tipo de peso nas mãos ou pés. Pode ser uma tornozeleira ou uma mochila.

Não precisa dar 10.000 passos por dia. O importante é começar, respeitar seu corpo e seguir de forma constante. Logo você vai se surpreender com os impactos que seu organismo vai demonstrar e o quanto uma simples caminhada vai trazer de benefícios para a sua saúde!